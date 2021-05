Juana Viale habló de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez: "Me gustaría..."

Juana Viale visitó el programa Una vuelta más, por TN. Allí la nieta de Mirtha Legrand analizó la política de la Argentina, y confesó qué le dijo Alberto Fernández cuando lo convocó a su mesa. Por otro lado, habló de Cristina Kirchner.

Juana Viale comentó que le gustaría entrevistar a "la Cristina más humana", pero que aún no aceptan. Además, aseguró que hubo conversaciones con Alberto Fernández. Pero, al parecer, la charla duró poco.

"Alberto me respondió cuando le escribí el año pasado. Me dijo que habláramos más adelante. Le volví a escribir y no me contestó", lamentó Viale.

"Me encantaría tener un mano a mano con él. Tener al Presidente y a Fabiola (Yañez) sería muy interesante. Estar al lado de ese hombre no debe ser nada fácil", agregó Juana Viale.

Por un lado, explicó que le atrae el costado político de la exmandataria: "El rol de vice nunca tuvo tanto énfasis como ahora. También me gustaría saber por qué se maneja con tanto silencio. Es una persona con mucho carácter, una mujer que dice lo que quiere cuando quiere y hace silencio cuando quiere". También se animó a decir que le atrae el lado oculto de la vicepresidenta.

"Ella, como política, debe ser una figura que tiene. Porque debe existir otra Cristina: una mujer a la que se le murió el marido, una hija que tuvo que vivir afuera por la razón que sea", sostuvo Juana Viale.

Por otro lado, Juana también habló del lado más intimo de la política: "Cristina es como ese libro que habremos leído todos: El caballero de la armadura oxidada. Es humana. Si la pincho creo que le sale sangre roja".

Juana Viale agregó: "Cristina conoció el poder como primera dama y después estuvo con el bastón presidencial muchos años. Sentarse a negociar miles de conflictos no debe ser fácil, y menos para una mujer, que tuvimos que batallar para lograr nuestro lugar".