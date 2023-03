Florencia Bas acompañó a Ricardo Darín en la 95° edición de los premios Oscars y deslumbró con un exclusivo y delicado vestido.

La morocha eligió a la diseñadora Evangelina Bomparola un outfit elegante y distinguido acorde para la ocasión. “Elegí a Evangelina Bomparola porque me encanta como cose, me gusta su gusto. La había elegido también para los Golden Globes. Disfruté mucho de tener ese vestido. Lo hizo especialmente para mí, me sentí muy cómoda luciéndolo. Charlamos sobre el color, si me gustaba o no. Teníamos varias opciones”, contó la esposa de Ricardo Darín en exclusiva para CARAS.

El vestido de Florencia Bas para los Oscars fue un diseño de Evangelina Bomparola

Por su parte, la diseñadora Bomparola le describió a CARAS las características del diseño creado para Bas. “Imaginé a Florencia vestida de verde inglés con cierta textura que diera luz. Dibujé el vestido sobresu cuerpo. Partimos de un género con base de red de seda y algodón bordado con canutillos, cristales y mini lentejuelas cuvee. Sobre una toile de crepe de seda color verde, fui investigando los cortes que dieran armonía a su figura. El vestido se llama ‘Caelum’ en referencia a su brillante andar y a la Constelación homónima. Además es una referencia a la connotación estelar hollywoodense", dijo la diseñadora.

El vestido se llama ‘Caelum’ en referencia a la Constelación homónima.

"La parte superior del vestido está armado sin recortes de hombro ni sisa. Holgado y con profundo escote V termina en manga 3/4 de estilo kimono. La falda es al cuerpo con un leve evasé a partir de las rodillas y varios recortes que juegan con hilo y bies para modelar y resaltar curvas. En la cintura, una faja negra con borlas de pasamanería de seda que corta el verde y armoniza con zapatos y cartera negros”, describió.

Florencia Bas, sobre los Oscars: "Fue todo ganancia"

Florencia Bas es la compañera incondicional de Ricardo Darín y quien se mantuvo sosteniendo con firmeza su mano en los Oscars 2023.

La mujer estuvo cerca los momentos previos a la ceremonia y también vivió en carne viva cuando Argentina 1985 no salió triunfadora de la ansiada estatuilla.

“No lo viví con mala onda: dentro de todas las posibilidades, estaba la de perder. Y siempre fue considerada como la más alta de las opciones. Esa es la realidad. Nosotros teníamos una chance en cinco, todas las películas eran excelentes, y a pesar del resultado, se ganó un montón", dijo sobre lo sucedido en la gala, en el que la película Sin novedad en el frente resultó la triunfadora del Oscar a Mejor Película extranjera.

"La película fue vista muchísimo más después de ser nominada. Es una puerta que se abre que no tiene que ver solo con el premio, sino con la cantidad de gente que la vio y la reconoció. En ese sentido, fue todo ganancia”, concluyó.