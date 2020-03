Florencia Kirchner compartió partes de su diario íntimo

View this post on Instagram

Extracto de mi diario. Escrito hace bastante, bastante. Buscando cosas lo encontré y se lo pasé a @agustinacomedi e @ileana.bs para manifestar como necesaria la escritura del ahora. La rabia cuando es rabia. No cuando ya dejó de serlo. Esa densa exigencia a la reconciliación, a la polarización de aquél día que sola te rompiste un jarrón. La lectura de diarios trae todo eso. En mi casa están los de Sylvia Plath, Anaïs Nin, Katherine Mansfield, los papeles de Roberto Walsh, Alejandra, Virginia y tantxs más. Pero esto: La posibilidad de ser ahora, antes de tu analista, o de quien te baja los hombros para que respires como la princesa que nunca vas a ser. ¿Cómo le titulo? ¿Falo falso? ¿Feministo de yuta ola?