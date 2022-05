Florencia Peña reveló una terrible confusión con la pediatra de su hijo: "Le mando el culo"

Florencia Peña disfruta de las mieles de tener un nuevo programa donde puede ser ella misma sin tener que ocultar ninguna de sus facetas. La conductora se divierte de principio a fin en "LPA", donde tiene invitados pero también cuenta detalles de su vida privada con un toque de su clásico sentido del humor.

En esta oportunidad, Florencia Peña reveló una confusión que tuvo utilizando WhatsApp: "Les quiero contar que me pasó algo tremendo. Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar. Yo tengo un grupo de WhatsApp que se llama ‘Divorciadas con hijes’ y nos mandamos un montón de cositas".

Florencia Peña en "LPA".

Luego de poner en contexto, la artista continuó: "Pasó que María Ester o María del Carmen, porque soy muy mala con los nombres, la pediatra del nene más chiquito, resulta que me pide la foto de la credencial. Y entonces yo, en el quilombo, me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, que la rutina y esto, le mando el culo de uno que se iba a comer una amiga mía".

En la pantalla pusieron la imagen que Florencia Peña le mandó a la pediatra de Felipe, donde se ve a un hombre de espaldas y en bóxer, por lo que la conductora agregó: "Bueno, nada, pará María del Carmen, tampoco te quejes".

La explicación de Florencia Peña

Para aclarar la dinámica del grupo de WhatsApp, Florencia Peña explicó: "Le mando el culo, porque no veo chicos. A ver, para que ustedes comprendan, ese chat maneja radiografías de próstata de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, fotos de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir, de todo. Y en ese chat se me filtra este culo que acabamos de ver, que no está tan mal, y se lo mando a la pediatra".

Para finalizar, la conductora de "LPA" se dirigió directamente a la pediatra de su hijo: "Doctora si usted todavía no vio el culo, bueno, disfrútelo". El relato terminó con la carcajada de Florencia Peña y de todos los que estaban escuchando lo que le ocurrió.