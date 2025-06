Florencia Raggi se muestra al natural y habla de 'lo que nadie quiere ver': “¿Esa soy yo?”

Florencia Raggi decidió ir contra la corriente y desafiar uno de los estándares de las redes sociales. Es que es habitual que, en ese mundillo, cada foto o experiencia que se comparte sea estudiada y cuidada al detalle, en lo posible, con filtros y ediciones varias, para mostrarle a todo el mundo la perfección de lo que publicamos. Una situación que, como se podía esperar, se incrementa exponencialmente cuando se trata de celebridades, que en algunos casos incluso incluyen a sus estilistas como parte del grupo que las acompaña en sus viajes, a fin de garantizar sacar la mejor versión de la imagen.

Florencia Raggi se muestra al natural y reflexiona sobre el paso del tiempo

En la noche de este viernes y la mañana de este sábado, Florencia Raggi decidió plantarse contra el statu quo de las redes y compartió una foto al natural que fue tomada de manera espontánea. Aunque salió espléndida y radiante, la esposa de Nicolás Repetto decidió hacer una reflexión sin filtro sobre lo que significó para ella poder compartirla y subirla a su perfil.

“Me gustaría que se ponga de moda lo natural. Y acá va mi granito de arena con esta foto espontánea que recién me sacó Nicolás”, comenzó escribiendo Florencia. Luego explicó las primeras sensaciones que le había despertado la imagen: “Apenas la vi, algo me gustó, pero al ampliarla me costó reconocerme. Me vi grande, y, en chiste, le dije, ¿Quién es esta Sra.? (…) los años sí o sí traen cambios y a veces igual me asombro viendo algunos”.

Tras esos párrafos, habló de las supuestas imperfecciones que trae lo natural. “Por y para eso la comparto, para que se vea al cambio la arruga lo imperfecto, lo natural. Y que podamos empezar a acostumbrarnos, para trascenderlo, y ver más allá. Yo creo que no estamos acostumbrados a ello y ese es el problema”, añadió.

Por último, Florencia Raggi habló de los mandatos sociales, de las redes y como estos repercuten, especialmente en las mujeres. “A los hombres si podemos verlos lindos hasta de viejitos y, ¿a nosotras no? Quizás si nos lo proponemos y nos damos el permiso, sobre todo las mujeres, de elegir con actitud y valentía ir cambiando ese patrón, algún día de lo que nos asombremos sea de ver lo artificial. Y encontremos (todos) la verdadera belleza en lo imperfecto y real. No digo que sea fácil, pero tampoco debe ser tan difícil”, concluyó.

Como se podía esperar, la publicación de Florencia Raggi se llenó de muestras de apoyo y de reconocimiento. Si bien algunas personas no terminaron de entender el mensaje y manifestaron que era sencillo ser natural al verse como ella, muchas otras, la mayoría, se centraron en el contenido y abrazaron una reflexión que trasciende la propia persona y apunta más allá.

De esta manera, Florencia Raggi toca uno de esos temas que permanecen ocultos en las redes sociales: el paso del tiempo, los cambios del cuerpo y “lo natural”. Un descargo que busca que, quizás algún día, las fotos de este estilo dejen de ser noticias.