Florencia Raggi y Gabriela Sabatini posaron juntas y sorprendieron con su gran parecido: "Separadas al nacer"

En varias oportunidades, Florencia Raggi y Gabriela Sabatini fueron comparadas por su gran parecido físico. Sin embargo, en ningún momento habían salido fotos de ambas mujeres juntas, ya que no había momentos donde se pudieran conocer. A pesar de eso, ellas escucharon a los usuarios y sabía que existían los comentarios. Por eso, en una de las obras de teatro que protagoniza la actriz, posaron juntas y demostrarles a todos que tenían razón.

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini sorprendieron con una postal juntas

Florencia Raggi está protagonizando una de las obras más vistas en Corrientes. La actriz se presenta cada noche y logra llenar la sala de todos sus fanáticos y personas que admiran su talento. Sin embargo, en las últimas horas, recibió la visita de una persona inesperada. Gabriela Sabatini decidió disfrutar de las noches de teatro, y por primera vez se encontró con su "hermana gemela". Ambas mujeres, que fueron comparadas a lo largo de los años, decidieron sacarse una foto juntas y demostrar que los usuarios tienen razón.

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini

En una publicación de Instagram, Raggi reflexionó sobre el momento vivido y escribió: "A los 12/13 años, cuando mis hormonas pedían un cambio, mi madre aceptó llevarme a los de Roberto Giordano, y allí empezó todo. No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle, siendo aún yo una ignota, me gritaban hasta de noche: ”¡Chau Gaby!” (Sabatini), cosa que me descolocaba y sorprendía. Gaby brillaba, ya era una estrella en todas las canchas y muy querida".

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini

De esta manera, recordó que se cruzaron muy de lejos en lo de Elsa Serrano, la diseñadora que vestía a ambas mujeres. Según relató, ambas también coincidían en sus gustos por la moda, lo que aumentaban los comentarios sobre su gran parecido. Hace unos años, participaron en el Megatlón, donde pudieron hablar sobre cuántas veces las confundían, y fue allí que prometieron una foto para compartirla.

Florencia Raggi y Gabriela Sabatini

Finalmente, cerró: "Ayer Gaby vino a vernos al teatro, un lujo, y finalmente posamos juntas… La miraba y sentía verme en alguien de carne y hueso. Rarísimo y hermoso. A la salida, me cuenta, que la felicitaban por la obra. Separadas al nacer". La fotografía de Florencia Raggi y Gabriela Sabatini causó estragos en las redes sociales, quienes muchos de los usuarios reforzaron esta idea del parecido entre ambas, y no dudaron en dejar su comentario al respecto.

A.E