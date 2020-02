FOTOS| Pampita se animó a un peligroso desafío en las alturas

Pampita vive un verano intenso y, después de instalarse en Punta del Este, decidió disfrutar de vacaciones familiares con Roberto García Moritán y sus hijos, Delfina y Faustino.

La familia disfrutó de los mejores paisajes de México pero también se animó a divertirse con deportes de riesgo. Tal como compartió en su cuenta de Instagram, la diosa se animó al jumping y se tiró a 17 metros de altura.

"Mi primer jumping de 17 metros de altura!!! Me hago la valiente pero no me quería soltar", contó la modelo en sus redes sociales donde compartió postales de esa maravillosa aventura.

Después de un soñado descanso, la modelo viajó rumbo a Miami para celebrar el cumpleaños de su íntima amiga, Analía Castellanos, a quien considera como una hermana. Para despedirse de su gran amor, la conductora posteó varias fotos en su cuenta de Instagram en dónde se la ve besando apasionadamente a "Robert" a quien le dejó un emotivo mensaje: "Hermosas vacaciones en familia que quedan en mi mente y mi corazón! ¡Chau, mi amor! ¡Chau México! Los voy a extrañar, pero pronto nos volveremos a encontrar!!!", escribió.