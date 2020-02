La argentina más envidiada: Camila Morrone estuvo con Brad Pitt y Leo DiCaprio

Leonardo DiCaprio hizo oficial su romance con la modelo argentina Camila Morrone. En la 92° edición de los premios Oscar, donde fue nominado como actor de reparto en Once Upon a Time in Hollywood, el actor decidió hacer oficial su romance con la hija de Lucila Polak aunque evitó posar junto a ella en la red carpet.

La joven de 23 años se mostró orgullosa de su amor y su presencia generó una fuerte repercusión en las redes sociales por su posición en la gala: además de acompañar a Di Caprio también se sentó junto a Brad Pitt, su compañero de elenco.

El actor y la modelo son pareja hace casi tres años y la diferencia de edad generó una verdadera controversia en Hollywood: la sensual morocha es 23 años menor que su amor. Sin embargo, parece que este detalle no fue impedimento para que este romance avance.

"Hay demasiadas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en la que las relaciones tienen grandes diferencias de edad. Solo creo que cualquiera debería salir con quien quiera salir", dijo Camila sobre sus críticas.