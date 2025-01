Las mejores fotos de Valentina Zenere en Punta del Este junto a Sebastián Ortega y su hija, Paloma

Sebastián Ortega y su novia, Valentina Zenere, recibieron este 2025 más que asentados como la pareja que hoy son. Y es que el productor y la actriz compartieron un muy especial sunset esteño en La Mansa de José Ignacio nada menos que junto a Paloma, la hija en común de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés. Junto a ellos también fueron descubiertas Rosario Ortega, hermana menor del productor y la hermana fashionista de la protagonista de “Nahir”, Luciana Zenere, demostrando la solidez de un vínculo ensamblado que avanza a pasos agigantados.

Sebastián y Valentina y un sunset muy familiar junto a Paloma Ortega, en José Ignacio.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere: la historia de su amor

El romance, inesperado para muchos, entre Sebastián y Valentina surgió y creció en el set de “En el Barro”, creación de Ortega y spin-off de “El Marginal” del que Zenere es parte del elenco protagónico y que convocó a otras grandes figuras como la gran María Becerra, en su debut actoral y Eugenia “China Suárez”.

Ortega y su novia, a los mimos.

Si bien ambos preservan un perfil extremadamente bajo, el ex de Carla Moure y la exitosa figura internacional de “Élite” viven un presente tan soñado que no se privan de presumirlo, ante la mirada del resto o a puertas cerradas, con la misma intensidad. Lo que, definitivamente, evidencia el flechazo inmediato entre la joven intérprete y el exitoso productor, que no demoraron en confirmar lo que era solo un rumor entre pasillos

Ortega y su novia ya comparten momentos de gran intimidad familiar.

En una tarde de mates y charla en La Mansa, la pareja compartió junto a sus amigos y parte del clan Ortega, que incluyó a la cantante Rosario.

Rosario Ortega también fue parte de la tarde relajada de su hermano Sebastián y su novia.

A los besos, Valentina y Sebastián demostraron que su amor se asienta todos los días.