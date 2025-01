Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: su historia de amor en fotos

Saliendo de Wanda Nara con L-Gante y Mauro Icardi junto con la China Suárez también hay que hablar de la reciente separación entre Marcelo Tinelli y MIlett Figueroa, que fue parte (jurado) del último certamen que lanzó al aire el reconocido empresario como lo es el "Cantando 2024". A días de estrenar la serie reality en Amazon Prime, "Los Tinelli", se sabe que ambos ya no son compañeros de vida y surgieron diferentes tipos de especulaciones de cuáles serían los motivos de que haya terminado el amor.

Los rumores comenzaron a aparecer y fue Ángel de Brito que comenzó a consultar al periodista deportivo que le aseguró que pasaría Navidad y Año Nuevo juntos en Punta del Este pero eso no terminó pasando y ella estuvo en ambas festividades con su hermana en Buenos Aires y no en su país natal (Perú). Nancy Duré también se metió en el tema y reconoció que estarían esperando el oficializar la ruptura una vez que se estrene el producto audiovisual que lo protagonista a él y parte de su familia, que fue presentado y no contó con la presencia de la modelo. Pese a todo esto, él mencionó que están bien y por eso es propicio hacer un repaso de sus mejores fotos.

La historia de amor de Marcelo Tineli y Milett Figueroa en fotos

El 2024 se ha visto colmado de separaciones y también de nuevos amores. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sobre el fin del mencionado año y en el comienzo de este 2025 estarían afrontando su vida cada uno por su lado, si bien en redes sociales aún se siguen y él desestimó que hubiera una crisis tal que pudiera significar un rompimiento del vínculo amoroso que comenzó en 2023.

La realidad es que el reconocido conductor de la televisión argentina está disfrutando, al igual que muchas otras celebridades de gran envergadura, de Punta del Este (Uruguay) durante esta temporada de verano que poco a poco hace que se presenten las altas temperaturas para disfrutar de las playas, piletas, piscinas y tomar un bronceado que dé que hablar. Él en el país limítrofe junto a sus hijas y ella con su hermana en la provincia de Buenos Aires, algo que significaría que están distanciados pero que no impide que se repasen algunas de sus mejores fotos.

Marcelo Tinelli y MIlett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tineli y Milett Figueroa.

En el espejo de un ascensor, en el casamiento de Cande Tinelli y Coti Sorokin, en los 30 años de la Revista Caras o de vacaciones son algunos de los momentos que se pueden encontrar de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en redes sociales donde ambos son muy activos y constantemente interactúan con los cientos y cientos de seguidores que allí poseen.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli es una persona muy afectuosa y demostrativa en el ámbito privado como en el público, su esencia la deja a las claras y algo de eso pudo verse en su última relación amorosa con MIlett Figueroa.

BL