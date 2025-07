La China Suárez reaccionó ante la supuesta revocación que hizo Nicolás Cabré por Rufina: "Se terminó"

El escándalo de la China Suárez y Benjamín Vicuña habría escalado más allá de lo que se esperaba. La actriz aseguraba que tenía una buena relación con los padres de sus hijos, pero, en los últimos días, lanzó un comunicado donde apuntaba contra el actor y su rol con los menores y ella durante la relación. Esto destapó una polémica pelea que los llevó al enfrentamiento del permiso de viajes. Sin embargo, Nicolás Cabré también se habría unido y habría optado por la posición de Vicuña. Ante esta noticia, Suárez no se quedó callada y se pronunció.

China Suárez, Nicolás y Rufina Cabré

¿Qué dijo la China Suárez sobre la supuesta revocación que hizo Nicolás Cabré por Rufina?

La China Suárez y Nicolás Cabré siempre mantuvieron una relación de cordialidad y conversación para que Rufina crezca en un entorno sano. Ellos hablaban entre sí cuando tenían planificados viajes con su hija o salidas recreativas para hacer con ella. Sin embargo, la que se había quedado con la tenencia había sido Eugenia, por lo que la menor vivía con ella durante la mayor parte del día. En la actualidad, ambos padres tienen sus propias parejas y eso llevó a que los estilos de vida que buscaran fueran cambiando. El escándalo se desató.

China Suárez, Nicolás y Rufina Cabré

La China comenzó a planificar un futuro con Mauro Icardi, quien juega en el Galatasaray en Turquía. Fue así que comenzaron los rumores y suposiciones de una posible mudanza de la actriz hacia el país europeo. Sin embargo, el rol de los menores comenzó a hacer tema de conversación, y todo explotó cuando Benjamín Vicuña le prohibió llevarse a Amancio y Magnolia con ella. Por su parte, Cabré había demostrado ser más mediador con su expareja, hasta que comenzó a surgir la posibilidad de que le haya revocado el permiso a Suárez, cambiando su postura.

China Suárez, Nicolás Cabré y sus parejas

Ante esta situación, Gustavo Méndez se comunicó con la China y decidió preguntarle directamente qué era lo que había ocurrido. El periodista le contó que la noticia la dieron en Intrusos, donde Vicuña le habría filtrado la data de la decisión de Cabré. Tajante, la actriz respondió y el profesional lo leyó en el vivo: "'Hola Gus. No, es mentira'. Me dijo que sí viajarían, si se puede levantar esta situación. Así que, chicos, se terminó. No hay mucho más para decir". De esta manera, expuso la reacción de Eugenia ante la supuesta noticia, aún sin confirmar.

La China Suárez sigue siendo la protagonista de varios escándalos de la farándula argentina, sobre todo desde que comenzó su relación con Mauro Icardi en medio del Wandagate. La pareja es centro de atención de todos los medios de comunicación, quienes siguen el paso a paso de cómo van construyendo su vida a futuro. Sin embargo, varias celebridades de su entorno estarían mostrando su desacuerdo con ciertos deseos y ahí se desata la polémica.

A.E