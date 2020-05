Fran Tinelli rompió el silencio tras el escándalo con su vecino

Fran Tinelli aclaró el malentendido que protagonizó luego de que un vecino le enviara un mensaje al departamento que comparte con su mamá y su hermana. La "amistosa" carta que recibió hacía referencia a la molestia que ocasionó por el tipo de música que le gusta tocar, además de excederse con el volumen.

"Quiero aclarar que con mi vecino está todo más que bien, ya que le respondí a su carta pidiéndole disculpas si había sentido un exceso de mi parte. Este 'chiste' muchos lo tomaron como un gesto sobrador. Una característica que no figura en mis valores. Los que me conocen saben muy bien que madera tengo", comentó el hijo de Marcelo Tinelli y Paula Robles en sus redes sociales.

Luego continuó: "Puede pasar este tipo de cosas porque sinceramente lo que publico y hago en mi cuenta lo hago para mis amigos y mi entorno. No suelo intentar conformar al global y ser un chupamedias de personalidades. Siento que en un momento tan difícil y extraño está bueno levantar un poquito el ánimo y ponerle buena onda. Está todo muy sensible. Pero no hay que perder la esperanza y saber que TODO PASA".