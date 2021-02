Franco Armani y Daniela Rendón están esperando su primer hijo

Franco Armani y Daniela Rendón están en la dulce espera. La hermosa noticia la dio a conocer Ángel de Brito en "Los Ángeles de la mañana".

En medio de un enigmático con muchas especulaciones al rededor, Ángel junto a sus angelitas develaron el embarazo menos pensado.

Este pequeño en camino será el primero de la pareja, que se casó 2015 y desde ese momento ellos se centraron en fomentar la carrera futbolística del él.

Daniela Rendon, el talismán de Franco Armani

Es hermosa, carismática y por sobre todas las cosas compañera en todo momento. Daniela Rendon, la esposa de Franco Armani, el arquero titular que se ha vuelto indiscutido en la Selección Argentina, es el gran amuleto del portero nacional.

En algunas oportunidades, Armani declaró que ella es el pilar de su vida y que siempre quiere tenerla cerca. Por su parte Daniela, meses atrás le concedió una producción en exclusiva a CARAS donde se dio a conocer, mostró su faceta más sexy y habló de su matrimonio.

“Franco me apoya en todos mis emprendimientos e incentiva mi carrera. En la pareja no hay celos porque nos tenemos mucha confianza. Él está seguro de su esposa. Para mí, el matrimonio es sagrado, mi prioridad. Soy romántica, me gusta agasajarlo con la comida”, contó y agregó: “Le pedí a Dios un buen esposo y él me bendijo con Franco: es incondicional, responsable, respetuoso... ¡como hombre lo tengo en la cúspide! Me seduce su humildad: conserva los amigos de siempre. A él no lo cambia el dinero, un carro o una mejor casa. Es el amor de mi vida jamás dudé de eso”.