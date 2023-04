Franco Bagnato de “Gente que busca Gente” a “Toda la Vida”, por Net TV

Franco Bagnato agradece haber vuelto a la televisión tras 10 años de ausencia, ya que conduce “Toda la Vida”, por Net TV (a partir del 17 de abril, de lunes a viernes de 14:30 a 16:00 hs). “Lo último que había hecho en televisión fue ‘Doctores’, por Telefe, en 2013.

"Ahora estoy muy contento conduciendo ‘Toda la Vida’, que es un magazine en el que se cuentan historias de vida basándonos en hechos de la realidad, y se analiza la actualidad con un equipo de panelistas e invitados especiales”, comenta.

El verbo “buscar” lo acompañó, lo acompaña y, según él, siempre lo acompañará. Cuánto más busca, encuentra, celebra y agradece. La vida quiso que Franco Bagnato (61) esté asociado con un programa que condujo entre 1996 y 2001. Sí, muchos lectores, en este momento ya lo están adivinando: “Gente que busca Gente”, ciclo que permitió que una cantidad infinita de personas se reencontrara con seres queridos. “Con ese programa, mi carrera fue ‘un antes y un después’ porque yo era solo un locutor de Mar del Plata. Me encantaba hacer mi trabajo, pero estaba acotado. Después de un par de años de hacer ‘Gente que busca Gente’ vi que me conocían de Ushuaia a la Quiaca, y tras cinco temporadas se terminó viendo en cinco países. Fue un fenómeno de millones de espectadores y eso me cambió la relación con el público. Sigue estando en la memoria de muchas generaciones y el nombre del programa se convirtió en una marca en sí misma”, dice tras posar para CARAS con su mujer, Andrea Gilardi (56), con quien tiene dos hijos: Julieta (28), que es bioquímica, y Martín (25), estudiante de psicología.

Franco Bagnato junto a su esposa Andrea

Franco conoció a Andrea en 1990, cuando ella era su productora en radio Atlántica de Mar del Plata. Al año y medio se casaron. “Ella, además de una gran productora, es profesora de Historia del Arte y de Yoga. Pasamos media vida juntos. Momentos buenos, momentos malos… Andrea fue un pilar muy importante en la pareja y en mi profesión. Tiene una mirada quirúrgica de las cosas. Le gusta mi trabajo y tiene claridad para marcarme lo que no le parece bien. Yo le presto mucha atención. Me conoce mucho y fue una de las mejores productoras de radio con la que yo trabajé. Es muy compañera, nos llevamos súper bien”, confiesa.

La experiencia de Franco Bagnato en la política

Franco Bagnato, en sus búsquedas y encuentros superadores, también incursionó en política entre 2017 y 2021, período en el que fue Senador por la provincia de Buenos Aires, representando a Juntos por el Cambio. “Cuando terminé mis cuatro años, cerré ese

paso por la política, y volví a mi laburo, a la profesión que había hecho por más de 25 años. Una de las satisfacciones que tengo es que soy unos de los autores de la ley de Identidad de Origen, que es lo que le permite a muchísima gente acceder a una oficina

pública, obtener datos y recabar información para encontrar su origen biológico, de forma gratuita y confidencial”, comenta. Y ese tipo de ayuda social, también relacionado con búsquedas y encuentros humanos, es parte de esa impronta que le dejó en el corazón el programa que lo hizo tan famoso.

“En los años posteriores a ‘Gente que busca Gente’ me seguían pidiendo que ayudara a encontrar personas. Vos podés hacer un programa de servicio, pero ese tipo de rol permanente lo tiene que tener el Estado. Cuando salió la ley, sentí que había cerrado un círculo y que colaboré para que lo que había hecho en la televisión, ahora sea algo permanente que permite que más de tres millones de personas encuentren a quienes están buscando”, dice. Bagnato sonríe junto a Andrea, el gran amor de su vida. Cuenta que CARAS lo acompañó en toda su carrera, que en sus páginas registró el crecimiento de sus hijos y que siempre que posó con la familia lo hizo en esta revista. Luego, Franco se reconoce como un gran “buscador” y lo argumenta: “Creo que todos deberíamos buscar. Quiero llenar el disco rígido de la mente con proyectos más que con recuerdos. Para poder aprender, hacer cosas nuevas y escuchar a la gente con otra calidad de atención”, concluye.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Ernesto Pages/ Perfil

fabicataldo_

Agradecimientos: Maquillaje y peinado: @agustinamkestudio para @silvinaroccisano con

productos @[email protected]@logrosdelacomunicacion.