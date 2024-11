Franco Colapinto es uno de los sex symbols de su generación, por lo que cada vez que hace algo se vuelve viral. En esta oportunidad, el piloto se comparó con Taylor Swift y dejó en evidencia su fanatismo en una entrevista, mostrando sus "friendship bracelets". Sin dudas, todas las actitudes del joven corredor dan que hablar y de alguna forma siempre termina siendo tendencia, sobre todo ahora que los fanáticos esperan por un asiento para Colapinto en 2025.

Franco Colapinto reveló su fanatismo y se comparó con Taylor Swift: el video

El piloto de Fórmula 1 es muy fanático de la cantante estadounidense, y no es la primera vez que lo demuestra. Antes de obtener el reconocimiento que tiene hoy en día, Franco compartió un video con un filtro en el que debía adivinar cada letra de las canciones de Taylor Swift, y no falló en ninguna. Desde ese momento, los fanáticos comenzaron a relacionarlo con la artista internacional.

Además, Colapinto siempre lleva consigo las famosas pulseras que hacen los "swifties", las friendship bracelets, y suelen acompañarlo en cada carrera de la Formula 1. Por esta razón, sus admiradores empezaron a regalarle estas pulseras como muestra de cariño para el piloto. En una entrevista con el Pelao Khe, Franco confesó algo que sorprendió tanto a sus seguidores como a los de Taylor Swift porque no solo habló sobre su fanatismo, sino que se comparó con ella.

"Tengo como 200 pulseras. No las tengo puestas ahora, están en la mochila. Si me las llego a poner, me cubren todo el brazo. Parezco Taylor Swift", comentó Franco Colapinto, mostrando su lado fan y comparándose con la estadounidense, entre risas de todos. "La de ‘equipo’ va para los mecánicos, ‘Arg 43’ me la quedo yo y ‘Franco’... para una chica", continuó. Por último, el piloto de Fórmula 1 destacó el cariño de los hinchas argentinos y expresó lo contento que está de recibir su apoyo en cada carrera.