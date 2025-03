Wanda Nara no supera el noviazgo entre Mauro Icardi y la China Suárez y quedó expuesta

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez parece no tener fin. En esta ocasión, la empresaria quedó expuesta en su cuenta de TikTok, donde habría compartido un video de su exmarido paseando con su nueva pareja, demostrando que aún no supera su relación.

Wanda, quien posee millones de seguidores en sus redes sociales, habría reposteado el video de Icardi y la China en TikTok, algo que quedó al descubierto gracias a la cuenta “lomaspopucom”, que compartió la prueba en sus historias de Instagram. La aplicación TikTok hace públicos los reposts, lo que dejó en evidencia el movimiento de la empresaria.

Wanda Nara quedó nuevamente expuesta siguiendo el noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez.

El video en cuestión muestra a Icardi y la China paseando por la Avenida Alvear, en el exclusivo barrio porteño de Recoleta, donde fueron captados por la prensa durante una salida de compras. Aunque intentaron evitar a los medios, su caminata no pasó desapercibido. Este clip, que rápidamente se viralizó, fue el que Wanda habría visto y compartido en su perfil.

Wanda Nara publicó fotos hots e imagenes de la China Suárez y Mauro Icardi por error

Este no es el primer incidente que deja en evidencia que la actual pareja de L-Gante sigue pendiente de la vida de su ex. Anteriormente, la empresaria posteó una imagen de un almuerzo de sus cinco hijos en Santa Bárbara, en un encuentro que tuvo lugar el domingo durante el festejo por el cumpleaños 13 de Benedicto López. Sin embargo, la modelo publicó este screenshot sin esperar que, por error, se filtraran tanto fotos íntimas suyas como también capturas de pantalla en donde se veían imágenes de la China y Mauro Icardi. Aunque borró rápidamente la publicación, las imágenes ya habían circulado por diversos portales.

La China Suárez, al enterarse de estos hechos, respondió con un mensaje de amor hacia Icardi, reafirmando su relación y dejando en claro que no se deja afectar por las acciones de Wanda.

Por su parte, Wanda Nara aclaró el escándalo de sus fotos íntimas. Fue a través de un comentario en respuesta a una de sus fanáticas en donde la modelo disipó las dudas sobre a quién estaban destinadas las fotografías subidas de tono.

Cuando una seguidora le preguntó hacia quién estaban dirigidas sus postales desde el enorme espejo de su mansión, Wanda respondió: "@lgante_keloke el destinatario”. La modelo de 38 años se encuentra actualmente en pareja con L-Gante con quien, a pesar de los rumores de crisis, aún hace crecer su amor.

Wanda Nara aclaró para quién eran sus fotos hot.

Este nuevo episodio confirma que la batalla entre Wanda Nara y Mauro Icardi no solo es judicial, por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella, sino también mediática. Mientras Icardi y la China avanzan en su romance, Wanda parece no poder dejar atrás el pasado, quedando expuesta una vez más en su intento de seguir de cerca la vida de su ex.