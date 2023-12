Fuerte cruce entre Moria y Pampita en el Bailando 2023: "Quién te crees que sos"

Moria Casán y Pampita son compañeras de jurado en el Bailando 2023, donde no habían tenido ningún enfrentamiento, hasta ahora. La modelo sentenció que sus compañeros puntuaban bien las parejas que a ella no le gustaban y mal a las que le gustaban, también aseguró que regalaban puntaje, lo que despertó la indignación de su colega.

Luego de que Pampita le pusiera un 10 a Yeyo de Gregorio y Martu Morales, tras el 0 de Ángel de Brito, fue el turno de la devolución de Moria que no dejó pasar por alto el comentario de su compañera. La vedette manifestó que fue injusta su devolución y que no regala puntaje. "Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, soy una señora que nunca falta y que hace 33 años que estoy en Brujas", expresó "La One".

La feroz pelea de Moria y Pampita

"Te la pasas regalando puntaje a todo el mundo, Yo también soy una señora de 45 años, no sos solo vos, yo soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz", respondió Pampita gritando. Moria continuó: "Dejá de gritar loca, dejá de decir que regalamos nota, ridícula".

Como si eso fuera poco, Pampita respondió: "Sí, regalás un montón y lo ve todo el mundo. ¿Qué te pensas? ¿Que me vas a ningunear vos a mi? Hace años que no me dejo ningunear por nadie, conmigo no te metas". Moria continuó: "¿Qué? ¿Por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos para que yo me meta con vos? ¿Qué tenés sangre azul? Yo te estoy diciendo que no seas buchona y dejá de relajar al jurado".

"Pero ¿quién se piensa que es? A mí no me ningunea nadie, me ninguneaban hace 7 años acá, hace mucho tiempo que no me ningunea nadie", retrucó Pampita. Moria insistió: "¿Pero quién te ningunea? te estoy diciendo que decís del regalo y no regalo, estás buchoneando al jurado, ¡buchona!".

A esta altura, Marcelo Tinelli se había acercado al estrado para pedirles que dejen de discutir: "Moria, Pampita, ya está, son mujeres inteligentes", pero ninguna lo escuchaba y la discusión continuaba. "Vos sos una buchona de la producción que le ponés 10 a los que la producción te pide", cerró Pampita.