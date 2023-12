Roberto García Moritán celebró el cumpleaños de su hijo, Santino, en una cena el viernes en el restaurante Gardiner. En este especial encuentro, Pampita y Ana García Moritán estuvieron presentes para compartir junto al hijo mayor del ministro de la Ciudad de Buenos Aires.

Así fue el cumpleaños de Santino, el hijo de Roberto García Moritán, con Pampita y Ana García Moritán de invitadas de lujo

El joven cumplió años el 19 de diciembre, y el político expresó un especial saludo en redes sociales: "No tengo palabras para describir lo mucho que te quiero ni la felicidad que me da ser tu padre. Verte crecer en ese hombre tan generoso, sensible, e inteligente es uno de los mejores regalos que me da la vida".

El empresario concluyó su mensaje diciendo: "Seguí así amor, que me llenás de orgullo. Te amo tanto".En la misma publicación, Pampita también dedicó un tierno mensaje: "Feliz cumpleaños Tany. Te amamos".

La celebración tuvo lugar en uno de los restaurantes destacados de la Ciudad de Buenos Aires, y Roberto García Moritán compartió en sus redes sociales momentos íntimos de los festejos junto a su hijo Santino. También estuvo presente Delfina, una de las hijas del empresario con Milagros Brito.

Ana García Moritán participó en la celebración y posó junto a los padres de García Moritán, Roberto y Lucila. En la foto familiar, Pampita lucía muy sonriente. En varias ocasiones, la modelo ha declarado que forman una gran familia ensamblada y se ayudan mutuamente.

