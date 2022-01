Fuerte acusación de Martín Redrado luego de que Luciana Salazar difunda su pedido de disculpas

La pelea mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado, cuando parecía que había llegado a su fin con una disculpa pública del economista, finalmente continúa con un nuevo capítulo. Luego de que ella hiciera posteara el documento en el que pedía perdón y le recriminara no compartirlo en sus redes, él afirmó que la firma que aparece allí no es la de suya.

Fuertisima acusación de Martín Redrado luego de que Luciana Salazar posteara su pedido de disculpas.

Salazar al escuchar esto respondió con fiereza: “Las disculpas de Martín Redrado, que se comprometió a publicarla en sus redes sociales. Firmadas de puño y letra por él. Mentile a los medios, a la Justicia pero no vas a poder". Sin embargo, Lío Pecoraro se comunicó con Redrado, quien afirmó que esa firma que aparece en el documento no es de él.

El periodista contó en Twitter su diálogo: “Martín Redrado, a quien recién le consulté, me dijo que ese acuerdo es un borrador que aún debe corregirse en algunos puntos. Lo que no me contesto aún si esa es o no su firma”.

La información de Lio Pecoraro.

Mas tarde arrobando a Luciana le escribió: “Ahí tu ex @martinredrado me respondió que esa firma NO es de él” y mostró una captura del chat, donde se leía que Redrado le aclaraba que no era su firma la del documento.

Redrado confirmando que no es su firma.

Luciana obviamente salió al cruce salió al cruce: “¡¡Lo va a tener que demostrar en la justicia como tantas cosas!! Ya mintió mucho y tuvo un revés de la justicia penal. No solo hay testigos, sino que tengo las pruebas de todo”.

Antes de la respueste de Redrado ya Luciana decía que era "terrible" lo que afirmaba su expareja.

El pedido de disculpas de Martín Redrado a Luciana Salazar: "Pudimos cerrar esta etapa de conflicto"

Martín Redrado escribió un fuerte mensaje en el que se muestra totalmente arrepentido de las decisiones tomadas en el pasado con respecto a las discusiones con su ex Luciana Salazar. Quien hizo públicas sus palabras fue la periodista Paula Varela, que leyó en Intrusos el pedido de disculpas hacia la mamá de Matilda.

El arrepentimiento surgió luego de haber discutido mediáticamente tras la separación de la pareja el pasado mes de marzo. Tal fue la pelea entre ellos, que hasta llegaron a la Justicia. En ese entonces, una de las confesiones de Luciana Salazar sobre Martín Redrado a CARAS fue: "Por lo único que me duele es por Matilda, porque eso habla de una persona mala. Más cuando lo pedís y querés ponerte en un rol paterno. Es realmente siniestro”.

Las palabras de Martín Redrado hacia Luciana Salazar para pedirle disculpas públicamente fueron las siguientes: "Lamento haber llegado a instancias judiciales, que provocaron en Luciana un daño injustificado. Esto fue producto de broncas recíprocas que no debieron trascender ni mediática ni judicialmente", manifiesta el escrito y agrega: "Hoy hemos decidido dar por finalizado los conflictos que tanto han concitado la atención mediática. Y que directa o indirectamente han afectado a nuestras familias.

"Pudimos, entre ambos, aclarar y cerrar esta etapa de conflicto y mirar hacia el futuro de manera constructivo para nosotros y nuestras familias", dice parte del comunicado.

