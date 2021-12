Conocé a la pareja de Tomás Fonzi, con quien está hace quince años y tienen dos hijos.

Desde que comenzó cu carrera en el recordado "Verano del 98", Tomás Fonzi construyó una prestigiosa carrera. Participó de grandes series, películas y siempre es requerido para nuevos proyectos. Hoy enfrenta el desafío de cocinar en MasterChef Celebrity. Según cuenta la pasa genial. Ahora, quién es la mujer que hace 15 años lo acompaña y le dio sus dos hijos, Violeta y Teo. Conocela....

En una extensa entrevista con el diario La Nación, al hermano de Dolores Fonzi le preguntaron sobre el vínculo con sus hijos de 11 y 5 años. ¿te gustaría verlos actuar? fue la pregunta.

Si a alguno de mis hijos le interesa esta profesión, bienvenido sea siempre que sea disfrute, cualquiera sea la profesión quisiera que sea algo que les permita florecer. Empecé en esta actividad a los 16, ya no era tan chico, pero trabajar es entrar al mundo adulto y preferiría que habiten y transcurran su infancia y adolescencia a pleno y que se dediquen a trabajar cuando llegue el momento. Pero no me genera ningún resquemor en especial que sigan mis pasos ni tampoco un orgullo particular, sea lo que sea, que los haga felices.

Luego habló de su pareja hace 15 años, Leticia Lombardi, la mamá de sus hijos. Con mi mujer abrazamos el formato monogámico, supongo que en parte porque es una estructura heredada, no conocemos otra. En la obra que voy en la que estrenamos "Somos Nosotros", se habla sobre la naturaleza humana, qué cosas son impuestas y qué naturales. Cada pareja es un universo con sus propias reglas de la física y los contratos entre las partes, los tácitos y los hablados, son muy peculiares a cada combinación. Todo está en cuestionamiento, es la época que nos toca vivir, no hay una única manera de amar, hay tantas como personas y eso es lo que plantea la obra".

Finalmente se refirió a su participación en el reality de cocina de Telefe: "Es una sorpresa total, la primera vez que hago algo de ese estilo, mi delantal dice mi nombre, no estoy interpretando un personaje y ese era el desafío o mi incógnita sobre si entrar o no a este tipo de programas. Pero hay que reconocer que es un certamen muy bien pensado, con mucha producción y figuras de la gastronomía. Es una gran aventura. En cuanto a mis habilidades culinarias, tengo dos hijos y en casa se cocina mucho.

El actor estrena obra el 6 de enero.

Tomas Fonzi recordó su relación con Juana Viale y el papelón que hizo con Mirtha Legrand

Jey Mammon sorprende a cada invitado con sus preguntas en su ciclo de Los Mammones. En esta oportunidad, tuvo de invitados a Tomas Fonzi y Nicolas Riera. De manera graciosa y divertida, el hermano de Dolores Fonzi se refirió a uno de los momentos en que pasó más “calor” y recordó una anécdota que involucra a Juana Viale y Mirtha Legrand, en plena reunión familiar.

“¿Podés contar la vez que te quedaste dormido en la casa de Mirtha y ella te levantó?” le preguntó Jey Mammon a Tomas Fonzi, refiriéndose al momento en que el actor estaba de novio con Juana Viale.

Con el humor que lo caracteriza, y recordando su época como integrante de la familia Legrand, Tomas Fonzi respondió: “No me levantó, no pudo. Yo había trabajado mucho, había sido un día largo. Yo estaba saliendo con Juana en esa época, 2003 o 2004. Hubo un evento y fui muy cansado”.

“Estaba un poco nervioso también, así que entré, me bajé dos whiskies y me senté en una reposera. Además, en lo de Mirtha el whisky es de calidad, un terciopelo” agregó Tomas. En ese momento el conductor de Los Mammones lo interrumpió diciendo: “Te quedaste y todos se fueron”.

Entre risas, Fonzi continuó: “Después me contaron. Yo me desperté con el rocío cayendo y la señora picándome con el dedo mientras me decía ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Y Fonzi se había ido, se autoprotegió”.

Tomas Fonzi y Juana Viale tuvieron un romance, mientras rodaban Costumbres Argentinas, una de las tiras más populares de la pantalla de Telefe.

