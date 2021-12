Refugiada en la hermosa Patagonia Argentina junto a su marido y expresidente de la Nación, Mauricio Macri, Antonia, la hija de ambos y Valentina, fruto de su relación con Bruno Barbier, Juliana Awada posteó una hermosa foto de ella disfrutando de la naturaleza que la rodea. Junto al imagen escribió unas hermosas palabras para despedir el 2021 y soñar a lo grande en 2022.

Juliana Awada despidió el año con un mensaje de amor: "Es tiempo de agradecer".

"Creo que todo lo que se termina es un tiempo de agradecimiento. Todo lo que empieza es oportunidad. Se trata de darle importancia a lo que, al final del día, se queda con nosotros", comenzó relatando.

"Quiero que la salud nos acompañe a todos. Que el amor permanezca en los abrazos y en las palabras justas para quienes conozco y para quienes no tanto. En estos años aprendí que todos tenemos batallas hacia adentro y hacia afuera. Con salud y con amor, se nos hace más llevadero el camino", continuó Juliana para cerrar a corazón abierto...

"Para este nuevo año, les deseo salud y un corazón noble lleno de amor. Que el 2022 nos encuentre en familia para agradecer y honrar la vida".

¡Un amor!

Juliana y Mauricio disfrutando de un atardecer hermoso.

El cancherísimo look de Juliana Awada y Valentina Barbier para jugar al paddle

Juliana Awada siempre se destacó por estar a la moda. Y su hija mayor, Valentina Barbier, da todos los signos de seguir los mismos pasos. Amantes de la vida al aire libre y el cuidado de la salud, madre e hija compartieron un partido de paddle al que asistieron con un outfit descontracturado y a la vez súper trendy.

Uno de los must de la ex Primera Dama son los chalecos. Tanto ella como su marido, Mauricio Macri se inclinan por esta prenda para pasar los días en su casa o hacer paseos tranquilos. En esta ocasión, Juliana Awada eligió un chaleco casi arena de canelones horizontales anchos con el cierre violeta azulado. Fiel a su estilo, el resto del outfit continúa la misma línea de colores. Su remera de manga larga y las zapatillas, son del mismo tono que el cierre del chaleco, mientras que las calzas combina las dos tonalidades.

Por su parte, Valentina Barbier eligió también unas zapatillas negras con suela blanca y un buzo color verde musgo. Las dos, obvio, con lentes de sol.

Paddle para madre e hija siempre a la moda.

FL