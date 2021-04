Cinthia Fernández contó como Matías Defederico ejercía violencia de género con ella

Desde que Matías Defederico habló en "Intrusos 2021" se desató una nueva guerra entre él y Cinthia Fernández que de a poco va sacando a luz todo lo que padeció con el exfutbolista quien está de vacaciones en el Sur argentino. Ahora en "Los Ángeles a la Mañana" relató como fue víctima de violencia de género por parte de su exmarido y contó detalles del infierno que habría vivido en abril de 2016 en Arica, Chile.

“Una noche volvió a las ocho de la mañana, totalmente borracho, en un estado que acostumbraba a verlo. Le pregunté que dónde había estado, una pregunta normal en una familia, que era lo que yo pretendía. Agresivo, me respondió ‘no me rompas las bolas que no me jodás’. Insistí y se tiró a la cama porque no se podía mantener en pie”, empezó a relatar Cinthia.

“Yo le agarré el teléfono para saber dónde había estado, y él como pudo se levantó. Yo me encerré en el baño, él empezó a las patadas contra la puerta y entró mientras yo trataba de ver qué tenía en el celular. Mis hijas estaban durmiendo en otra habitación, yo confié y apelé a que la niñera escuchara los gritos y se encerrara con mis hijas en la habitación”, y siguió con el relato...

“Entonces, me sacó el teléfono de la mano y lo estalló contra el piso. ‘¿Esto querías ver hija de p…? Ahí está, míralo ahora’. Después de tirarlo me agarró del cuello, me levantó contra la pared y sentía que me iba a morir. Lo único en que pensaba era que ojalá Olga (la mujer que los ayudaba) entrara a la habitación con mis hijas y no lo dejara pasar”, enfatizó.

Ya llorando desconsolada intentó seguir recordando ese momento: “En un momento de verdad pensaba que me moría porque no podía respirar. Cuando se ve que él se dio cuenta, o yo cambié de color en el semblante mientras le hacía señas con las manos, me soltó y caí de rodillas al piso. Entonces, me agarró del cuello y me puso la rodilla en la espalda. Mi cara quedó apoyada contra el piso, mientras me decía ‘ahí tenés, hija de pu…’. Salí del baño para la habitación y me tiró contra la cama. Ahí mi dedo del pie se enganchó con el acolchado y se dio totalmente vuelta. No entienden el dolor que sentí en ese momento, empecé a gritar”.

"Fui al hospital de Arica fue por este ataque, fui a las cuatro de la madrugada. No saben lo que fue, no podía pisar del dolor. Yo esperé a que él se durmiera porque tenía miedo de que hiciera algo, siempre pensando en mis hijas. Por eso, le dije a Olga que agarre un cuchillo y se encierre en la habitación con las nenas y que no salga por nada del mundo. Me fui sola, no tenía obra social, le saqué plata a él de la billetera porque tampoco tenía plata. Fui a hacerme una placa, que cuando volví a Buenos Aires le dije a Olga que se las llevara a su casa porque si él las veía me mataba, porque eso era una prueba", contó

"Fue muy traumático, porque al día siguiente fui a la agencia de viajes, pero no tenía manera de cambiar los pasajes de vuelta porque es algo que arregla e club con a agencia. Fue una desesperación absoluta, porque éramos las tres nenas, Olga y yo, y claramente no tenía los 6.000 dólares. Y estaba presa, no me podía ir", concluyo Cinthia Fernández.

En plena batalla con Cinthia Fernández, Matías Defederico hizo su descargo

Tras el escándalo desatado entre Cinthia Fernández y Matías Defederico, el ex futbolista se mostró relajado y publicó una imagen de sus últimas vacaciones en Bariloche, tomando mate y con un mensaje irónico hacia la bailarina. "La paz, siempre".

Días pasados, Matías Defederico, estuvo en el piso de Intrusos donde habló del conflicto que vive con su ex, Cinthia Fernández. Visiblemente relajado, reposado sobre la silla, el ex futbolista se refirió a la madre de su hija y contó entre otras cosas que cada uno tiene una medida cautelar y no pueden hablar de las hijas que tienen en común: las mellizas Charis, Bella y la menor, Francesca.

También justificó su ausencia por un largo período de tiempo dado que "estaba ocupado con su trabajo". "Yo tengo mi verdad y si quería me podría haber hecho un picnic", agregó. Además aseguró tener muchas diferencias con Fernández, pero a diferencia de ella, no las expone.

Interrogado por el panel renovado del programa, también dijo que "tal vez quedó algo que no hablamos y teníamos que haber hablado en privado, pero ya pasó. quedó esa espina y agregó que no tiene nada para pedirle disculpas y trata de ser un buen padre todos los días"

En relación a las manifestaciones de Cinthia, dijo que él se maneja con su abogado y por eso ahora está la cautelar para no exponer a las nenas. Respecto de la cuota alimentaria aseguró "Estoy al día con lo que puedo. No todos somos Messi. Hay momentos que nos va bien y otros que nos va mal. Yo no tengo los mismos ingresos que hace 8 años y mis hijas tienen todo lo que les podemos dar" y sumó: "yo no salgo a defenestrar porque sí y por eso hay que tratar de poner un freno de lo que vivo todos los días". y finalizó asegurando que no le interesa lo que la gente piense de él.