Ángel de Brito reveló los verdaderos motivos de la renuncia del Tucu López a La Academia

Cuando estaba a un paso de estampar su firma y formar parte de "La Academia" de ShowMatch, el Tucu López de 40 años, expareja de Jimena Barón embargo y exparticipante de Corte y Confección Famosos decidió declinar la oferta de la producción de Marcelo Tinelli y aunque muchos especularon con que esto tenía que ver con que "La Cobra" es parte del jurado, la realidad es otra y Ángel de Brito la contó en una historia de Instagram.

Ayer De Brito había dicho: "Se bajó El Tucu o qué pasó que no está en la lista. En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón", dijo picante el conductor. Pero más tarde en el típico juego de preguntas y respuesta mediante historias de Instagram explicó el real motivo cuando un seguidor le preguntó si “La Cobra rajó al Tucu” de La Academia.

“Se bajó solo por ‘problemas personales”, explicó Ángel. Por su parte Mariana Brey había dicho que su renuncia se debía a que lo "asustaba" la gran exposición que iba a tener: “Él estaba muy asustado por la parte mediática, eso es lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena Barón”.

Confirman que el Tucu López no estará en La Academia: "La mano negra de Jimena Barón"

Ángel de Brito confirmó que Tucu López no será parte de La Academia. El conductor de LAM dio el listado de participantes que serán parte del reality de Laflia y el ex de Jimena Barón no está entre las opciones.

“Jimena está muy atenta a las noticias de La Academia”, contó el conductor y agregó: "En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón”.

“El estaba muy asustado por la parte mediática. Te digo lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena”, sumó Mariana Brey sobre la situación.