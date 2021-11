Marcela Tinayre contó una inesperada anécdota con la China Suárez

En medio del escándalo por el Wandagate, Marcela Tinayre recordó una anécdota con la China Suárez del tiempo en que fue novia de Nacho Viale en 2010.

"Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención", dijo la hija de Mirtha en "Las Rubias", su programa por Net TV. "Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo", minimizó el asunto.

Sin embargo, luego decidió contar una anécdota con la China Suárez con quien vivió un momento incómodo. "Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre". comenzó Tinayre en su relato.



"Todos los días era (queja) 'porque Fulano me sacó, Sultano'. Un día le dije 'flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'. Así fue, pero después no la vi mucho más".

Consultada sobre si en ese momento la China había tenido algún conflicto con su familia, la conductora fue tajante: "¿En ese momento en mi casa de Punta del este? No, de mi familia no va a decir nada porque sino le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores, la gente con la que trabajaba".

Los videos de la China Suárez que le llegaron a Wanda Nara

Además de la información sobre el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi, Wanda Nara habría recibido mensajes de algunas esposas de futbolistas que aseguraron que la actriz le envió videos eróticos a varios jugadores.



"Se comunicaron con Wanda Nara y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda encontró el mismo video de la misma calaña", contó Yanina Latorre en LAM. "Tres de las chicas viven en Europa y hay un jugador que la mujer se enteró y una otra compartiría agencia con la China Suárez", añadió.

