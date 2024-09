Diariamente, Jimena Barón comparte en su cuenta de Instagram diversos aspectos de su vida; desde las nuevas aventuras con su hijo y novio hasta sus responsabilidades laborales. Lo cierto es que en su contenido prima la buena onda, no obstante este martes fue la excepción al compartir un mensaje que le envío a Marcia Frisciotti, quien maneja de cuenta Gossipeame, donde se difunde información de famosos. La actriz puso en palabras el enojo que sintió al publicarse una noticia en la que la trataban de tacaña.

Gossipeame es una cuenta de Instagram donde Marcia Frisciotti comparte todo tipo de noticia relacionado con el mundo de la farándula. Desde ya hace un tiempo popularizó una sección llamada la "No noticia", en el que sus seguidores le envían material sobre famosos de los que fueron testigos, por ejemplo si se los cruzan en algún lugar. En este contexto, desde la cuenta publicaron un mensaje en el que relataron una situación que tuvo como protagonista a Jimena Barón.

"Jimena Barón, Matías Palleiro y amigos. Los invitó él y los amigos pusieron la propina. La propini: emoji de rata", se puede leer en la publicación acompañada por una imagen en la que se la puede ver a la pareja en el restaurante y sobre una mesa un billete de diez pesos. Tal como lo aseguró Marcia en diversas ocasiones, ella comparte las palabras tal cual como llegan y mostró el chat de esta situación en cuestión. Allí se puede ver que su seguidora también le comentó: "Yo me quedó en shock. Creo que ese billete ya no está en circulación".

Pocas horas pasaron para que Jimena utilice sus redes sociales para hacer una aclaración al respecto, con un tono de indignación. Mediante una storie en Instagram indicó: "Hace mil que no aclaro p......., un poco extrañaba". Y compartió una captura de su descargo realizado vía chat a Marcia. En sus palabras, la artista hace la aclaración que el monto de la propina no corresponde al valor del billete que se compartió en la publicación, por lo contrario, la suma fue alta. "Mi hermano, sacando guita encontró uno de 10, que no sirve para absolutamente para nada. Lo dejó ahí arriba. Gracias igual por tratar de escracharnos", explicó, con cierto enojo, también sorprendida por tener que realizar este tipo de aclaración.

De esta forma, Jimena se mostró enojada por la situación a la que fue expuesta y explicó el detrás de la imagen viralizada. Asimismo, no dejó de recomendar a la gente el restaurante donde cenó el lunes por la noche.