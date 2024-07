Lejos del frío de Argentina, Jimena Barón compartió unas fotos junto a su pareja en las playas de Miami. La cantante fue a ver la final de la Copa América junto a su hijo, Momo, y también estuvo en la playa junto a Matías Palleiro.

Una a una, las fotos de Jimena Barón y su pareja, Matías Palleiro, en Miami

La cantante le regaló a su hijo ir a ver la final de la Copa América entre Argentina y Colombia, y mostró en las redes sociales su emoción cuando se lo contó.

"Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico no podía sonreír. Los asientos estaban ocupados por gente que se coló", dijo la artista sobre los incidentes antes del encuentro.

"No sé cómo llegamos al asiento. Me puteé con el que me lo había ocupado, después el partido nos unió y nos sacamos una foto juntos", cerró.

Pero después de la victoria de Argentina sobre Colombia y con todos celebrando, Jimena Barón compartió algunas fotos junto a su pareja, Matías Palleiro, en Miami. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, quienes rápidamente comentaron lo genial que se veían juntos.

