Fer Dente presentó a su novio en sociedad

Fernando Dente se mostró por primera vez con su pareja en el Día del Orgulo LGBTQI . Después de hablar abiertamente sobre su sexualidad, el joven actor se animó a gritar que está enamorado.

"No le tengas tanto miedo a mi libertad", fue el primer mensaje de Fer por el día más especial para la comunidad. Con corazones, y una foto inédita de su intimidad junto a su pareja.

"¡Soy gay! Creo que ya todos lo sabían y sino, ahora lo saben. Y estoy muy orgulloso de ser quien soy porque es el resultado de aceptar mis sentimientos y mis deseos. Desde que decidí empezar a ser honesto con mis sentimientos, en mi vida personal nunca mentí ni tapé ni nada parecido con el tema. Pero en el ámbito público no fue siempre así. Si bien sigo creyendo absurdo salir a aclarar ciertas cosas (Nadie sale a aclarar que es heterosexual) me empieza a hacer un poco de ruido esto de “evadir” un tema que es una de las cosas que me definen como la persona que soy y que me gusta mucho ser", expresó un 10 de noviembre del año 2018.

Reservado de su intimidad, Dente hoy habla de todo sin prejuicios: "Hoy me empieza a hacer ruido que mi elección sexual también quede encerrada ahí cuando no hay nada que proteger o resguardar en quien soy. Le dedico este posteo al Fer de 10 años que se sentía fallado, frustrado e incomprendido. ¡Acá estamos baby! Siendo quienes vinimos a ser, con la felicidad como derecho pero también como deber".