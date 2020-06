Milton Glaser: murió el creador del logo "I love NY"

Milton Glaser, creador del logo "I love NY", falleció a los 91 años. La causa de su muerte fue un derrame cerebral, dijo su esposa Shirley al New York Times .

Además de tener la creación de uno de los logos más emblemáticos de la historia en su haber, en 1968, Glaser cofundó la revista New York y fue su director de diseño a lo largo de nueve años. "Alrededor de nuestra oficina, por supuesto, él será siempre uno de los pequeños hombres y mujeres que, a fines de los años sesenta, sacaron a New York de la morgue del periódico y la convirtieron en una gran revista estadounidense", dijo el obituario de la revista.

En 1977 se le ocurrió el famoso "I LOVE NY". Un logo que creó de forma gratuita para ayudar a promover el turismo en su ciudad natal, en medio de una ola de delincuencia y una crisis financiera. Años más tarde el diseño sería parte del MoMA.

Sobre cómo llegó a la idea de este logo, él mismo relató que fue durante un viaje en taxi: tomó un sobre que tenía a mano e hizo un garabato con un crayón color rojo, que hoy en día es parte de la colección estable del Museo de Arte Moderno. "Es una de esas peculiaridades de tu propia vida en la que no conoces las consecuencias de tus propias acciones", dijo al New York Times en 2008. "

Este mismo diseño sufrió una "reversión" luego de los ataques del 11 de Septiembre: "I LOVE NY MORE THAN EVER (Amo Nueva York más que nunca)", completó la frase Glaser.