Gabriela Sabatini a sus 56 años: "Yo era una persona muy tímida y tuve algunos temitas porque no hablaba, no socializaba con nadie”

Gabriela Sabatini recordó cómo era su personalidad durante la infancia en una entrevista con Juan Pablo Varsky para el ciclo Clank!, publicada en febrero de 2026. La extenista argentina, que actualmente tiene 56 años, habló sobre las situaciones que le costaba afrontar cuando era pequeña y cómo el deporte influyó en su manera de relacionarse con quienes la rodeaban.

A lo largo de su trayectoria, la campeona del US Open de 1990 se convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte argentino, con una carrera que la llevó a competir frente a miles de espectadores y recibir la atención de la prensa internacional. En la conversación, repasó algunas experiencias que atravesó fuera de las canchas y las herramientas que encontró para desenvolverse con mayor naturalidad.

Los primeros años de Gabriela Sabatini y su llegada al tenis profesional

Gabriela Sabatini comenzó a jugar al tenis a los seis años en el Club Atlético River Plate, donde acompañaba a su hermano Osvaldo, quien asistía a clases. Allí, el entrenador Daniel Fidalgo observó su talento y la incorporó a los entrenamientos, dando inicio a una trayectoria que pronto la llevaría a destacarse en competencias juveniles. En 1984, se consagró campeona juvenil de Roland Garros, con apenas 14 años. Al año siguiente, alcanzó las semifinales del mismo certamen en el circuito profesional, un resultado que amplió su reconocimiento internacional cuando todavía transitaba la adolescencia.

Gabriela Sabatini comenzó a jugar al tenis a los seis años en el Club Atlético River Plate (Instagram)

Aquellos logros también significaron acostumbrarse a una agenda marcada por los viajes, las competencias y los compromisos con la prensa. Mientras avanzaba en su formación deportiva, debía aprender a desenvolverse en situaciones que implicaban una exposición cada vez mayor. En una conversación difundida en diciembre de 2025, la exnúmero tres del mundo contó que durante sus años escolares prefería pasar inadvertida. Aunque ya comenzaba a obtener resultados importantes, evitaba hablar sobre sus actividades y le resultaba incómodo convertirse en el centro de atención de sus compañeros.

La popularidad llegó temprano y modificó distintos aspectos de su vida cotidiana. Su participación en torneos internacionales hizo que debiera interactuar con personas de diferentes países, mientras continuaba aprendiendo a manejar las exigencias de una carrera profesional que había comenzado siendo muy joven.

Gabriela Sabatini recordó las dificultades que atravesó por su timidez

Gabriela Sabatini reconoció que su personalidad reservada había influido en sus relaciones sociales desde sus primeros años. “Yo era una persona muy tímida y tuve algunos temitas porque no hablaba, no socializaba con nadie”, expresó la extenista al recordar aquella etapa. Esta característica también había aparecido en la conversación que mantuvo meses antes con Agustín Creevy. En aquella oportunidad, contó que el temor a hablar en público llegó a influir en su experiencia dentro de las competencias, especialmente cuando comenzaba a disputar instancias decisivas.

Gabriela Sabatini reconoció que su personalidad reservada había influido en sus relaciones sociales

La posibilidad de alcanzar una final implicaba participar posteriormente de una ceremonia de premiación y, en determinadas ocasiones, dirigirse a los espectadores. Según relató, la idea de tener que pronunciar unas palabras le generaba tanta incomodidad que reconoció que esa preocupación estuvo presente en algunos partidos, en una época en la que todavía le costaba afrontar situaciones frente al público. Su testimonio permitió conocer cómo vivía las exigencias que acompañaban sus primeros años en el circuito internacional.

Para trabajar sobre estos aspectos, la exdeportista recurrió al acompañamiento de profesionales especializados en psicología deportiva. Según explicó, ese proceso le permitió comprender mejor sus reacciones y encontrar herramientas para enfrentar circunstancias que anteriormente le resultaban difíciles. El contacto con otros atletas, las entrevistas posteriores a los partidos y los compromisos asociados con los torneos también formaron parte de su aprendizaje. Con el tiempo, el tenis la ayudó a desarrollar una mayor facilidad para comunicarse, algo que ella misma destacó al repasar su crecimiento personal.

Mientras atravesaba ese proceso, continuó sumando logros en su trayectoria. En 1988 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl y, dos años después, conquistó el US Open. Llegó al tercer puesto del ranking mundial y acumuló 27 títulos individuales antes de retirarse. Su relación con la exposición también fue cambiando después de abandonar la competencia profesional. En una entrevista publicada en junio de 2025, la exdeportista explicó que actualmente disfruta del contacto con las personas que se acercan a saludarla y que aprendió a valorar esos encuentros de una manera diferente.

En aquella conversación, contó que le gusta detenerse a charlar durante sus paseos, escuchar historias y conocer las experiencias de quienes la reconocen. También admitió que algunas de esas situaciones llegan a emocionarla por las muestras de cariño que recibe. A sus 56 años, Gabriela Sabatini disfruta de conversaciones que antes le resultaban difíciles, una transformación personal que ella misma relacionó con las experiencias que atravesó desde su infancia y con el aprendizaje que le dejó su extensa trayectoria deportiva.