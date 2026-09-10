Gabriela Sabatini reveló el desafío que marcó su vida y su carrera: “Toda se resumía a ese momento”

Gabriela Sabatini revivió uno de los momentos más significativos de su carrera al recordar la final que la consagró en el tenis mundial. Con un relato sencillo, volvió sobre aquella jornada que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional, destacando cómo cada detalle de ese encuentro quedó grabado en su memoria. Su mirada se detuvo en la importancia de aquel logro y en cómo se convirtió en un símbolo que aún hoy mantiene vigencia.

Gabriela Sabatini recordó uno de los momentos más desafiantes de su carrera

Gabriela Sabatini volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un recuerdo que marcó su carrera profesional. En las últimas horas, la extenista argentina publicó en sus redes sociales un video del Tennis Hall of Fame donde se la ve relatando cómo se cumplieron sus sueños al conquistar el US Open de 1990, uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Sus palabras repasaron lo que significó aquel triunfo y cómo se convirtió en un símbolo para el deporte argentino.

Gabriela Sabatini

En el video, donde se mostraban distintas escenas de la final disputada en Nueva York frente a Steffi Graf. “Este fue el Abierto de Estados Unidos en 1990. Aquí estaba en otra final. Sabes, siempre sueñas con ganar un Grand Slam, y esta era otra oportunidad que tenía, y pensé que esta podría ser la vencida”, expresó. La argentina destacó que conocía bien el juego de su contrincante y que supo cómo incomodarla en la cancha: “Sabía cómo jugarle, sabía qué podía molestarla. Estaba yendo mucho a la red y tuve mucho éxito con eso”.

La campeona también relató uno de los puntos más recordados de aquel partido, cuando alcanzó una pelota que parecía imposible y celebró con toda su energía. “Recuerdo ganar este punto en la red donde pensé que no iba a llegar a la bola, pero llegué. Y recuerdo haber dicho ‘¡Vamos!’, gritando con todas mis fuerzas”, contó. Ese instante, según Gabriela Sabatini, condensó todo lo que había trabajado durante años: “Es difícil describir todos los sentimientos que se te cruzan en ese punto final; es como si toda tu carrera se resumiera en ese instante”.

Gabriela Sabatini

El triunfo en el US Open de 1990 fue el único título de Grand Slam que la tenista conquistó en singles, aunque su carrera estuvo llena de logros y reconocimientos. La imagen de Gabriela levantando el trofeo en Nueva York quedó grabada en la memoria de los fanáticos. “Esta es la imagen que imaginaba cada noche: simplemente sosteniendo el trofeo. Este es el sueño que se hizo realidad”, recordó en el video. Su victoria fue celebrada en Argentina como un hito histórico para el deporte femenino.

Gabriela Sabatini y el legado de un triunfo que inspiró generaciones

Durante el video, Gabriela Sabatini reflexionó sobre el impacto que tuvo su carrera en el país y en el mundo. “Somos muy apasionados en Argentina, especialmente con los deportes, así que para una mujer lograr el éxito o convertirse en quien fui, fue algo muy grande”, señaló. Con el paso del tiempo, descubrió que su figura trascendió más allá de los títulos: “Ahora, cuando miro hacia atrás y veo a tanta gente o tantos atletas diciéndome ‘crecí viéndote, eres una inspiración’, cuando escucho esas cosas, me doy cuenta de lo que logré”.

Gabriela Sabatini, Martina Navratilova, Roger Federer y Marat Safin

En paralelo a este repaso de su historia, la tenista participó de un partido de exhibición en Newport junto a Roger Federer, Martina Navratilova y Marat Safin. El encuentro se realizó en el marco de las actividades organizadas por el International Tennis Hall of Fame, donde el suizo fue reconocido oficialmente como una de las leyendas más importantes del tenis. La presencia de la argentina reafirmó su vínculo con el circuito y con los grandes nombres que marcaron distintas épocas.

El partido de exhibición reunió a figuras de distintas generaciones y permitió ver nuevamente a Gabriela Sabatini en acción, compartiendo cancha con colegas que también dejaron huella en el deporte. La argentina, que se retiró en 1996, mantiene una relación cercana con el mundo del tenis y suele participar en actividades especiales que celebran la historia y el legado de este deporte.

Gabriela Sabatini, Martina Navratilova, Roger Federer y Marat Safin

Gabriela Sabatini reafirmó la importancia de su triunfo en el US Open, en 1990, al señalar cómo se convirtió en un momento clave dentro de su recorrido profesional. Su relato mostró la manera en que ese instante se conecta con otros pasajes de su carrera y cómo sigue formando parte de su historia deportiva. Con un tono sencillo, destacó que ese recuerdo permanece vigente y que su legado continúa presente, reflejando el alcance de su imagen.

VDV