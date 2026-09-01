Gabriela Sabatini mostró a las personas que considera familia: "Encuentros que llenan el corazón"

Gabriela Sabatini vivió un momento muy especial en Estados Unidos al reunirse con las personas que considera familia. Mediante publicaciones en su red social, la deportista compartió imágenes significativas y escribió unas emotivas palabras.

Gabriela Sabatini mostró a quienes considera su “familia” y emocionó con su mensaje

Gabriela Sabatini volvió a reencontrarse con algunas de las figuras más importantes de la historia del tenis y compartió en sus redes sociales un álbum de fotos que dejó en claro el fuerte vínculo que mantiene con quienes fueron parte de su recorrido deportivo. La extenista fue una de las grandes protagonistas del fin de semana en Newport, Rhode Island, donde se celebró el ingreso de Roger Federer al Salón Internacional de la Fama del Tenis.

La integrante del International Tennis Hall of Fame desde 2006, fue especialmente invitada para acompañar al suizo en una ceremonia que reunió a distintas generaciones de campeones. Durante las jornadas de celebración participó de las actividades organizadas por la institución y volvió a compartir momentos con varias leyendas con las que coincidió durante su extensa carrera.

Gabriela Sabatini junto a leyendas del tenis en Estados Unidos

Uno de los momentos destacados fue el tradicional Hall of Fame Celebrity Pro Classic, una exhibición benéfica sobre césped en la que Gabriela Sabatini compartió cancha con Federer, Martina Navratilova, John McEnroe, Stefan Edberg, Lleyton Hewitt y los hermanos Bob y Mike Bryan, entre otras figuras históricas del circuito.

Gabriela Sabatini junto a leyendas del tenis en Estados Unidos

Luego de la repercusión que generó su presencia en el evento, Gabriela Sabatini publicó en su cuenta de Instagram una serie de postales junto a otros colegas como Martina Navrátilová, Billie Jean King, Arantxa Sánchez Vicario, Marat Safin, Stefan Edberg, Stan Smith, Katrina Adams, entre otros. “Encuentros que llenan el corazón. Grateful for this tennis family”, escribió junto a las imágenes que rápidamente cosecharon una lluvia de corazones por parte de sus miles de seguidores.

Gabriela Sabatini junto a leyendas del tenis en Estados Unidos

Gabriela Sabatini y Roger Federer, juntos en un encuentro que emocionó al mundo del tenis

En otro posteo, Gabriela Sabatini se mostró junto a Roger Federer, a quien también le dedicó un mensaje muy especial después de su incorporación al Salón de la Fama. “Qué honor y qué privilegio haber sido parte de un momento tan especial: la entrada de Roger al Salón de la Fama, en un atardecer inolvidable en Newport”, escribió la extenista. Y agregó: “Imposible no emocionarse con las hermosas palabras de Mirka al presentarte. Y después, escucharte hablar con tanto sentimiento, tan auténtico y con ese enorme amor y respeto por el tenis”.

Gabriela Sabatini junto a Roger Federer

El encuentro significó para Gabriela Sabatini mucho más que una reunión entre grandes campeones. Sin dudas, las imágenes que eligió compartir en su cuenta de Instagram reflejaron el cariño y la admiración que conserva por quienes fueron protagonistas de una época dorada del tenis y con quienes, pese al paso de los años, mantiene un vínculo especial.

El look floral de Gabriela Sabatini para el ingreso de Roger Federer al Salón Internacional de la Fama del Tenis

Para esta ocasión, Gabriela Sabatini lució un vestido midi de fondo amarillo manteca, una tonalidad que es tendencia, con una delicada estampa floral en tonos pastel. El diseño presenta breteles finos, escote recto, cintura marcada con un lazo y una falda amplia que cae hasta debajo de las rodillas. Su estilo sofisticado, romántico y femenino no pasó desapercibido y cautivó a los seguidores de la extenista.

El sofisticado look floral de Gabriela Sabatini

De esta manera, Gabriela Sabatini mostró a las personas que considera familia y expresó: "Encuentros que llenan el corazón". A través de dos publicaciones, dejó en claro que considera cercano a ese grupo de referentes que, además de compartir la pasión por el deporte, fueron testigos de distintas etapas de su vida profesional.