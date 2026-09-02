Gabriela Sabatini jugó al tenis en Newport y se reencontró con sus colegas

El césped de Newport volvió a reunir a algunas de las figuras más emblemáticas de la historia del tenis y, entre ellas, hubo una presencia argentina que no pasó inadvertida. Gabriela Sabatini (56) participó de las actividades organizadas por el International Tennis Hall of Fame durante el fin de semana en el que Roger Federer (45) fue reconocido oficialmente como una de las grandes leyendas de este deporte.

Con Martina Navratilova, Roger Federer y Marat Safin, volvió a lucirse con su icónica raqueta.

La extenista, integrante del Salón de la Fama desde 2006, volvió a tomar la raqueta y compartió una jornada muy especial con Federer, Martina Navratilova (69) y Marat Safin (46), el ex número uno del mundo, durante el Celebrity Pro Classic. La exhibición se disputó el viernes 28 de agosto sobre el tradicional césped de Newport y reunió a grandes campeones en un clima de celebración. “Fue hermoso reencontrarme con mis colegas”.

Para Gaby, que se retiró del circuito profesional en 1996, fue también una oportunidad para reencontrarse con colegas y volver a disfrutar de la cancha. A lo largo de su carrera ganó 27 títulos individuales, entre ellos el US Open de 1990, y llegó a ocupar el puesto número tres del ranking mundial. Su trayectoria la llevó a convertirse, desde 2006, en una de las figuras argentinas que forman parte del prestigioso Salón de la Fama.

Gabriela Sabatini compartió una jornada con los grandes del tenis mundial.

El gran homenaje del fin de semana tuvo como protagonista a Federer, quien fue incorporado oficialmente el pasado 29 de agosto. Emocionado, el suizo repasó los momentos más importantes de su carrera y agradeció a quienes lo acompañaron en ese camino.