Gabriela Sabatini reinterpretó el estilo polo y lo fusionó con una elegante estética retro en la Fashion Week

Gabriela Sabatini volvió a pisar uno de los escenarios más ligados a su historia deportiva, aunque esta vez lejos de la competencia. En plena Paris Fashion Week 2026, la extenista regresó a la cancha Philippe-Chatrier de Roland Garros para asistir como invitada a una jornada en la que el tenis y la moda volvieron a encontrarse desde otra perspectiva.

Años después de haber construido allí parte de su recorrido profesional, la extenista regresó al emblemático estadio francés para acompañar la presentación de la colección Primavera-Verano 2027 de Lacoste, diseñada por Pelagia Kolotouros. Para la ocasión, eligió una propuesta que recuperó códigos clásicos del universo deportivo y los llevó hacia una estética más sofisticada, anticipando el look que terminó convirtiéndose en protagonista de su paso por la capital francesa.

Gabriela Sabatini eligió una propuesta de inspiración deportiva para su paso por la Fashion Week de París (Instagram)

El look de Gabriela Sabatini en la Paris Fashion Week

Gabriela Sabatini eligió una reinterpretación del clásico estilo polo para su paso por la semana de la moda parisina. La extenista llevó una prenda de punto a rayas, con cuello y botones, en una combinación de rojo, blanco y verde azulado que mantuvo visible la inspiración deportiva sin recurrir a una propuesta estrictamente ligada a la cancha.

La parte superior fue acompañada por una falda midi en tono verde oscuro y de textura marcada, cuya silueta aportó movimiento y permitió equilibrar el carácter relajado del polo con una elección más elegante. El juego de tonalidades también mantuvo una continuidad dentro del conjunto y convirtió a las prendas de punto en uno de los elementos centrales del estilismo.

La estética retro apareció especialmente en los complementos. La figura histórica del tenis nacional sumó zapatos rojos de inspiración Mary Jane y una cartera estructurada en un tono claro que introdujo un contraste más clásico. La elección del calzado también retomó el rojo presente en la parte superior y terminó de unir visualmente la propuesta.

En cuanto al beauty look, optó por llevar el cabello suelto, con ondas naturales y movimiento, acompañado por un maquillaje discreto. Lejos de sumar elementos que compitieran con las prendas, eligió una imagen sencilla que dejó el protagonismo en la combinación de texturas, colores y referencias deportivas.

La extenista argentina combinó referencias al tenis con una estética retro y elegante (Instagram)

Durante la jornada, la argentina posó tanto en las instalaciones del estadio como frente a distintos espacios preparados para el evento. Las imágenes permitieron apreciar el conjunto desde diferentes ángulos, además de mostrar detalles de los accesorios y del tejido elegido para cada una de las prendas.

El regreso de Gabriela Sabatini a Roland Garros

Gabriela Sabatini volvió a la cancha Philippe-Chatrier desde un lugar completamente diferente al que marcó buena parte de su vínculo con París. Esta vez no hubo competencia ni raquetas: la argentina ocupó el rol de invitada durante la Fashion Week y volvió a mostrarse en un escenario especialmente asociado al tenis.

Gabriela Sabatini regresó a Roland Garros como invitada de una jornada vinculada a la moda (Instagram)

Ese regreso también aportó un significado particular a su presencia. Roland Garros forma parte de los lugares más reconocibles de la historia del deporte que la tuvo como protagonista y, décadas después de sus años en el circuito profesional, la exdeportista regresó al estadio para vivirlo desde una experiencia vinculada a la moda.

Durante la jornada, Gabriela Sabatini también compartió distintos momentos con otras figuras vinculadas al evento. Entre las postales que publicó aparece una imagen junto a Pelagia Kolotouros, directora creativa de Lacoste y responsable de la colección presentada en París, además de otros registros acompañada por invitados que participaron del desfile. "Una propuesta llena de rebeldía y personalidad", fueron las palabras que utilizó la extenista para describir la jornada.

Gabriela Sabatini compartió la jornada con Pelagia Kolotouros y otros invitados al desfile en Roland Garros (Instagram)

La elección del espacio acompañó además el espíritu de su estilismo. La extenista llevó referencias deportivas a una propuesta pensada para una jornada parisina, combinando elementos que remiten a su pasado profesional con una estética clásica y de inspiración retro. El resultado permitió mantener visible el vínculo con el tenis sin convertir el conjunto en una reproducción literal de la indumentaria deportiva. "Hoy de nuevo en la Philippe Chatrier de Roland Garros, un lugar tan especial para mí pero esta vez por un motivo diferente", fueron las palabras que utilizó Gabriela Sabatini para describir sus sentimientos tras regresar al ambiente parisino.

La campeona del US Open 1990 volvió a la cancha Philippe-Chatrier desde un rol diferente al deportivo (Instagram)

La propia referente del tenis argentino compartió distintas postales de su paso por el evento, entre ellas imágenes dentro del estadio, fotografías del look completo y primeros planos de algunos de sus detalles. Su presencia en la Philippe-Chatrier terminó uniendo el escenario de una parte fundamental de su carrera con una faceta diferente de sus apariciones públicas. A lo largo de la jornada, la extenista se mostró en un registro alejado de la competencia y mucho más ligado al universo de la moda, aunque sin perder los códigos deportivos que forman parte de su historia.

Su paso por París volvió a mostrar una faceta que en los últimos años ganó espacio en sus apariciones. Gabriela Sabatini encontró en la Fashion Week una nueva manera de dialogar con una parte esencial de su historia, esta vez desde la estética y no desde el deporte, en uno de los escenarios que mejor representa su vínculo con el tenis.