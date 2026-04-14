La vida de Gabriela Sabatini en Zúrich: entrenamiento en la montaña, libertad y vecina de un ícono

Si hay algo que Gabriela Sabatini dejó claro hace tiempo es que no quiere vivir bajo la presión de nada ni de nadie. Por eso, cuando se retiró del tenis en 1996, eligió una vida alejada de la exposición. Y cuando necesitó un lugar donde instalarse de verdad, eligió Zúrich. Hace años que la ciudad suiza es su hogar, aunque reparte el tiempo entre Miami y Buenos Aires, donde tiene familia y amigos.

Gabriela Sabatini y la vida que eligió en Suiza después del tenis

En distintas entrevistas, Gabriela Sabatini explicó que en Suiza encontró un entorno en el que se siente acompañada, en parte porque conserva amistades de toda la vida, y también una tranquilidad que asocia con una sensación de mayor libertad. Para alguien que pasó más de una década viajando de torneo en torneo, esa calma no es un detalle menor.

Gabriela Sabatini entre montaña y aire libre.

El tenis ya no ocupa el centro de su vida, pero el deporte sí. Después de retirarse, Sabatini encontró en el ciclismo de ruta una nueva forma de moverse y de conectar con el lugar donde vive. En varias oportunidades explicó que en Suiza el entorno invita todo el tiempo a entrenar, por la cercanía con la montaña y por las condiciones naturales que ofrece para mantenerse en forma. También contó que llegó a participar del Tour de France para aficionados, una experiencia que recordó como muy exigente pero al mismo tiempo fascinante por la posibilidad de ver de cerca a los profesionales.

Gabriela Sabatini: entre el ciclismo, Zúrich y una vida cada vez más propia

Los imponentes paisajes alpinos de fondo son parte del paisaje cotidiano de sus salidas en bicicleta. Una rutina que, a juzgar por cómo se la ve, claramente le sienta bien. Vivir en Zúrich tiene sus particularidades. Una de ellas es que entre los vecinos del barrio aparece un nombre bastante conocido: Roger Federer. Su vida cotidiana incluye salidas y charlas con su exrival y actual amiga Steffi Graf.

Una de sus salidas en bicicleta por los caminos de montaña de Suiza.

Gabriela siempre prefirió mantenerse lejos de los medios. Esa elección se nota en cómo organiza su vida: sin demasiada exposición, con un perfil bajo que sostiene con bastante convicción. Además del ciclismo, en sus tiempos libres aprendió alemán e italiano, disfruta de cantar y no descarta incursionar en la actuación en el futuro. También se acercó al mundo del café de especialidad e incluso hizo un curso de barista en esa misma ciudad.

A casi 30 años de haber dejado el tenis profesional, Gabriela Sabatini aparece instalada en una vida mucho más propia, con el ciclismo, los viajes y sus seres queridos como eje de su rutina. Zúrich no parece haber sido solo un lugar para vivir, sino el escenario de una etapa más libre y más calma. Ahí, lejos de la exigencia de otros años, encontró una forma de vida que parece quedarle justo.