Fue una noche muy lluviosa la del martes 11 en Miami, pero eso no le impidió al PR Gaby Álvarez celebrar sus 46 años. Con una gran comida en el restó Cantina La Veinte, sobre la bahía de Brickell y a pesar de que la tormenta no favoreció la noche de Gaby, nada le impidió festejar su feliz vuelta al sol. El representante estuvo rodeado de sus íntimos allegados, entre ellos, Florencia Macri, la hermana menor del ex presidente de la Nación Mauricio Macri.

Florencia Macri, Valeria Gastaldi y Pia Barberis en el cumpleaños de Gaby Álvarez

Gaby vestía una camisa roja que combinó con unos zapatos del mismo color. Le sumó unos zapatos plateados de punta redonda. Otros argentinos instalados en La Florida también se acercaron hasta South Beach para compartir una de las tantas veladas que suele organizar Gaby. No faltaron “Zeta” Bossio con Estefania Iracet y su hija Anastasia, Agustina Lecouna y Valeria Gastaldi con sus maridos, Diego Belbussi y Facundo Pereyra Iraola, la mujer del “Lobo de Wall Street”, la cordobesa Chris Invernizzi, el empresario textil Guido Zárate, la dj y productora musical Zoel, el productor televisivo Rodolfo Lamboglia y la modelo top rusa Klara Urbanova.

El cumpleaños de Gaby Álvarez

La mesa fue decorada por la mujer del PR, Lucrecia Gamundi, y todos degustaron las especialidades mexicanas del local. La noche terminó con los invitados cantándole a Gaby el Happy Birthday y la música que alentó el baile hasta muy pasada la medianoche.

Florencia Macri en el cumpleaños de Gaby

Acompañada de su amiga quien asistió junto a su amiga Pía Barberis, su socia en la marca de ropa Comen On. A Flor se la vio muy animada y divertida, demostrando que la nueva vida que comenzó en Miami en el comienzo de la pandemia le sienta muy bien.

Florencia Macri y Pia Barberis en el cumpleaños de Gaby Álvarez

La empresaria abrió el local de su emprendimiento textil, al que definió como “una marca de pret-a-couture inspirada en el punk y el surrealismo”.

J.M