Mariana Fabbianni recordó con humor su relación con Caras

Mariana Fabbiani (44) asistió a la Gala de Caras 27 años y se robó todas las miradas. La reconocida conductora habló de la experiencia vivida con el semanario a lo largo de los años y, con mucho humor rememoró algunas producciones junto a este medio.

"Claro que me la acuerdo, la foto me había encantado estaba re sexy. La hicimos en San Telmo. Tengo 25 años trabajando, así que imaginate que hemos nacido casi juntos con CARAS. Tengo mucho afecto por todos los que la hacen, me han ido acompañando en distintas etapas mi vida".