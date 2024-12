De peluquero y estilista de estrellas como Wanda Nara y Charlotte Caniggia, a un influencer que la rompe en los streamings, Kennys Palacios supo hacer su camino para ir creciendo por el mundo de la moda y el espectáculo. El joven llamó la atención de muchísimos seguidores, mientras continúa dedicándose a cuidar la imagen de icónicas mujeres argentinas. Sin embargo, hay un secreto que recorre y que finalmente pudo ser descubierto: el verdadero nombre de Palacios.

Kennys Palacios

Fin del misterio: Kennys Palacios reveló cuál es su verdadero nombre

Kennys Palacios nació para estar en el mundo del espectáculo. El peluquero obtuvo muchas oportunidades que no dejó pasar. Participó de streamings de Telefé y se presentó en el Bailando 2023. Si bien quedó eliminado y fue protagonista de muchas peleas, Palacios admitió que se divirtió. Su amor por la moda, la farándula y las celebridades lo llevaron a escalar tan alto que llegó a ser el estilista personal de famosas como Zaira y Wanda Nara, Charlotte Caniggia y Karina Jelinek.

Kennys Palacios y Wanda Nara

"Siempre me divirtió estar frente a cámaras. Sino no me hubiese metido tan a fondo con todo esto. El año pasado estuve en el Bailando y fue una experiencia muy fuerte", se sinceró con la revista Pronto. Y recordó: "No es sencillo enfrentarte a Marcelo Tinelli y al jurado: De Brito, Moria, Pampita y Polino. Para mí siempre fue como un juego. Cuando me llamaron, lo consulté con todo el mundo si hacerlo o no: con mamá, papá, familia, conocidos, no conocidos, famosos, no famosos y todos me respondían lo mismo: 'Si lo vas a hacer, hacelo para divertirte'. Eso fue lo que hice".

Kennys Palacios y Wanda Nara

Jamás se sintió presionado, y menos de todo permitió que eso cambiara su forma de ser. "No tomé nada personal y jamás me fui llorando. De tanto ir a acompañar figuras durante tantos años, sabía cómo era un poco el juego y el detrás. Eso me preparó un poco", reconoció. Sin embargo, sus diversas facetas hicieron que sus seguidores comenzaran a preguntarles por su identidad. Por eso, aclaró: "Yo me sigo presentando como Kennys Palacios maquillador y peinador. Así ante todo. Aunque muchos piensan que Kennys es un nombre artístico, es mi nombre real, el que figura en mi DNI".

Kennys Palacios

De esta manera, Kennys Palacios terminó con el misterio que lo rodea. Frente al periodista de la revista Pronto, pronunció: "Me llamo Kennys Jonathan Palacios. Mi viejo me llamó así por una película que había visto, que no recuerdo cuál es, y que le había gustado ese nombre. Estaba entre Kennys y Denis y quedó el primero". Estilista, streamer y una celebridad; todas esas cosas y mucho más es el joven que comenzó peinando a las hermanas Nara.

A.E