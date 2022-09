Gastón Gaudio será papá por primera vez con Helena Ayerza

Gastón Gaudio y la modelo Helena Ayerza serán papás por primera vez.

La noticia la dieron en LAM, como un enigmático.

Ángel De Brito en las pistas dijo que no era actor ni conductor pero "podría serlo". Luego aclaró "es deportista". Y enseguida las angelitas adivinaron que se trataba de un tenista.

La primera angelita que sacó quién era fue Andrea Taboada, que le envió un mensaje al conductor para consultarle si era quien ella pensaba.

Gastón Gaudio y Helena Ayerza.

"Va a ser papá el Gato Gaudio, Gastón", señaló Ángel De Brito.

Contaron que la sospecha del embarazo surgió porque ella tuvo que adelantar las fotos para una campaña de ropa. Dijeron también que está de tres meses y que será un varón. Por último, contaron que el bebé de Gastón Gaudio y Helena Ayerza nacerá en marzo.

Los comienzos de Gastón Gaudio y Helena Ayerza

En febrero de 2019, Caras encontró a la pareja de vacaciones en Punta del Este.

En los últimos meses de 2018 Gastón Gaudio y la modelo Helena Ayerza comenzaron una relación de poca exposición —una característica de los amoríos del ex tenista— tras haber terminado ambos con sus ex parejas. Y fue en las playas de la costa uruguaya donde los dos no dejaron dudas de la química y el feeling que los atraía.

Sin descuidar ella a su numerosa familia ni Gastón a su grupo de amigos, las veces que se los vio juntos demostraron con autoridad su “modo novios”. Una realidad que fue muy elocuente durante un evento social-deportivo en el complejo Las Cárcavas, propiedad del empresario Eduardo Costantini en Laguna Garzón.