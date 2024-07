Georgina Barbarossa arremetió contra Furia Scaglione de Gran Hermano: "Se zarpa mal"

Desde que Furia Scaglione salió de Gran Hermano, ha dado que hablar en cada programa que ha visitado. La ex hermanita es picante y no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Georgina Barbarossa habló sobre la doble de riesgo en Intrusos.

Furia Scaglione

Georgina Barbarossa arremetió contra Furia Scaglione de Gran Hermano

Recientemente, la ex participante del reality amenazó a Ariel Rodríguez en el programa de Gastón Trezeguet "Se Picó": "Tené cuidado porque si yo quiero, te saco el programa, flaco. Vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto".

Furia Scaglione

Ariel Rodríguez Palacios hace el pase de su programa "Ariel en su Salsa" con Georgina Barbarossa, que tiene como panelista a Gastón, lo que generó un ambiente tenso. "No sé cuándo atajar, cuándo responder, cuándo no", se excusó el ex Gran Hermano.

En Intrusos fueron a buscar a Georgina Barbarossa para que opinara sobre Furia Scaglione: "Yo hable con Ariel y no pasó nada de eso. No me engancho con esas cosas chicos. Se zarpa mal con ese personaje... Va a tener que aprender a moverse en este medio si quiere mantenerse".

AF.