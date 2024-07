Furia Scaglione fue la participante más polémica de esta edición de Gran Hermano, y tras ser eliminada sigue protagonizando momentos tensos fuera del reality. Por ejemplo, esta semana Juliana estuvo en el programa de streaming "Se Picó" y apuntó contra todos sus detractores, y entre ellos se encontraba Yanina Latorre.

La exhermanita causó un gran revuelo en las redes al pedirle a la angelita que se "lave los dientes": "Tiene un olor a mie... en la boca. Lávate los dientes. Si te gusta el show, yo te doy show. Si me responde, mucho mejor. El hate me sube los seguidores”.

Imagen reciente de Furia Scaglione.

Ahora, Latorre decidió contestarle, pero sorprendió a su audiencia al mostrarse entre risas en vez de enojarse con Scaglione. Desde su propio programa radial, la panelista le explicó a sus fanáticos: "Ni siquiera me ofende. Me pidieron un descargo... ¿Vieron que lo mío es el descargo? ¿Pero cómo voy a hacer un descargo de alguien que no existe?".

Pero eso no fue todo, ya que Yanina Latorre dejó en claro que cree que Furia Scaglione está agrandada tras su paso por el ciclo de Telefe: "¿Quién es? Una chica que estuvo en Gran Hermano, está agrandada, ni siquiera llegó a la final y se fue con el 70% de los votos en contra".

Qué más dijo Yanina Latorre sobre Furia Scaglione

Además, la panelista comenzó a cuestionar algunas comparaciones que realizó recientemente Juliana: "Habla en tercera persona y se compara con ¡MARADONA! Un crack, un talentoso... Furia, ¿qué hiciste? ¿Quién sos? Báncate la opinión ajena".

Para cerrar el tema, Yanina Latorre le respondió la fuerte acusación que realizó Furia Scaglione sobre su aliento: "Me voy a lavar los dientes porque tengo olor a m... pero sólo cuando hablo de vos. Bye".

J.C.C