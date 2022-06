Georgina Barbarossa habló con CARAS y le contó quién es su favorita entre Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano, para que gane mañana la final entre de MasterChef Celebrity: La Revancha. La presentadora fue muy directa.

Le consultamos a Georgina Barbarossa a quién le gustaría ver como ganadora mañana en la final del reality de cocina de Telefe, del cual ella hizo parte en su versión número dos y también La Revancha: “A Vicky, la adoro, la adoro. Me sorprendió, yo cuando la veía en televisión decía, “No puede ser que Vicky cocine así, seguro que le cocinan”. Cuando fui a MasterChef, me di cuenta de que nadie te cocina y vi, que Vicky, cocina brutal. Entonces, me parece que haya llegado a la final”.

Georgina Barbarossa eligió entre Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.

Pero sus declaraciones no terminaron ahí, Georgina Barbarossa hizo su introducción con los merecidos elogios para Vicky Xipolitakis, para luego dar un giro en su respuesta. “Me parece que Sofi, para mí, se merece ganar, pues ha estudiado muchísimo, se ha preparado y pobre, le fue tan mal, por culpa de ese flan, que me gustaría que gane, pero la verdad que las adoro a las dos”.

La actriz comentó que pudo conocer a Vicky ahora que cocinaron juntas en La Revancha y se encontró con un ser maravilloso a quién también le tomó mucho cariño. Sobre la final de MasterChef Celebriy, La Revancha, tendrá lugar este domingo por Telefe, desde las 21:15. Se enfrentarán Sofía Pachano y Vicky Xipolitakis, ambas de la primera temporada.

Georgina Barbarossa eligió entre Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.

Georgina Barbarossa habló sobre su perfil en Tinder

Muy anclada en el momento presente con las redes sociales y la posibilidad de encontrar el amor por las aplicaciones de citas, Georgina Barbarossa confesó que tenía Tinder con fotos de ella, pero que era manejado por Rocío Igarzábal y Sofía Macaggi. “Ellas me empezaron a elegir. Era maravilloso porque era un conventillo en el camarín”.

Todo iba bien, hasta que le pincharon el globo a Georgina: “Una cosa qué sé yo, y luego se pinchó todo porque empezaron a buchoniar las chichas y ahí se me pudrió todo, y dije basta, no cuento más nada”.

Georgina Barbarossa eligió entre Vicky Xipolitakis y Sofía Pachano.

Entre risas, Georgina Barbarossa dijo que si seguía hablando del tema, no iba a tener novio por culpa de la prensa. La presentadora agregó que solo tiene su foto, sin descripción. “Cuando yo les escribo no lo pueden creer”. Finalmente, la actriz dijo que lee los perfiles antes de darle match, pero entre quedarse toda la noche en eso y leer un buen libro, elige leer el libro.