Georgina Rodríguez y su nueva vida en Arabia Saudita

Luego del millonario pase del crack portugués al equipo saudí Al-Nassr, Georgina Rodríguez y su familia deberán reacomodarse en el país árabe para acompañar a Cristiano Ronaldo en esta nueva etapa de su carrera.

La vivienda en la que residirán estará estratégicamente ubicada para estar cerca del campo de entrenamiento de Al-Nassr, en Riad. El hogar tendrá todo tipo de comodidades inimaginables, del más altísimo nivel, por supuesto. El grupo familiar recibirá una atención personalizada en todo momento, y su casa contará con seguridad las 24 horas del día. El colegio al que asistirán sus hijos será de élite, con un valor de 23 mil euros por año por hijo. Georgina también tendrá a su disposición la posibilidad de realizar viajes a España y Portugal cuando lo necesite.

La familia del astro residirá en Arabia Saudita para acompañarlo en su nuevo club

Cristiano tampoco se queda atrás con los favores y requerimientos especiales, ya que el club le ha prometido la posibilidad de cambiar de director técnico si así lo desease el astro portugués. Todo esto con la finalidad de que Ronaldo, Georgina, y el resto de su familia se encuentren totalmente cómodos en este cambio de vida.

El apoyo de Georgina a Ronaldo tras la eliminación del mundial

Como es de esperar, Georgina no dudó un segundo a la hora de apoyar al futbolista luego de la derrota de Portugal frente a Marruecos. La empresaria compartió en sus redes un mensaje de apoyo a su pareja, donde también apuntó contra el técnico Fernando Manuel Costas Santos: “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde”, escribió en sus historias de Instagram. Luego, agregó: “No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, tu arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. @Cristiano. Te admiramos”.