Geraldine La Rosa, la esposa de Gallardo, rompió el silencio y desmintió la separación

Marcelo Gallardo y Alina Moine volvieron a ser tema de discusión luego de que en "Socios del Espectáculo" Rodrigo Lussich brindara nueva información que confirmaría la relación: “Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”, apuntó el conductor.



En ese momento, Luli Fernández, reveló el dialogó con Alina Moine en medio de las versiones que indicaban que había viajado a Salta en una escapada con Gallardo, hecho que la periodista deportiva desmintió.



“Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de Moine. “Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, cerró Fernández.

La reacción de Geraldine La Rosa ante las nuevas versiones

Tras la revelación que hicieron en el programa, pocos minutos después, Geraldine La Rosa se comunicó con Karina Iavicoli y dio su versión de los hechos.



“Como vieron recién, me llamó Geraldine en vivo y me dijo: “No estoy de novia con otro hombre, como aseguran, vine de vacaciones en el Sur con un amigo y uno de mis hijos y Marcelo se quedó a cargo de los chicos”, contó la panelista.



“Todo esto lo dicen para destruir a Marcelo desde hace muchos años: es un plan sistemático, quieren bajarlo del lugar del que está.”, continuó relatando Iavicoli sobre las palabras que le dijo la esposa del DT. “Yo sigo estando con Marcelo”, fue la contundente respuesta de Geraldine.