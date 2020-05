Alina Moine relata cómo vive su cuarentena: "Soy obsesiva de la limpieza"

Con muchísimos años a cuestas, Alina Moine, acaso la periodista deportiva más bella de la televisión argentina, construyó una carrera impecable, destacándose en noticieros, coberturas de los eventos deportivos más importantes de América Latina (como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etc) y secciones especiales de diferentes señales de la pantalla. Rubia natural, de ojos claros y unas curvas casi perfectas logró no sólo el respeto de sus colegas sino el de los hinchas de fútbol que al margen de verla como una de las mujeres más deseadas, saben escuchar sus comentarios deportivos casi sin objeción. Alina es fútbol, es deporte, es básquet, el cual jugó de niña y hasta es actuación ya que brilló en "El Host" el programa protagonizado por Adrián Suar donde también se destacó el multifacético, Martín Bossi.

Este año para Alina tuvo un gran cambio ya que dejó Fox Sports y pasó a ESPN (las dos señales líderes de deportes en la Argentina) y cuando se preparaba para brillar en la ante sala de la Copa Libertadores, el avance del Coronavirus le puso un stop al fútbol y a la vida argentina. En cuarentena, sola ya que su familia vive en el interior, la bellísima periodista dialogó con CARAS Digital y contó cómo atraviesa este momento.

"Pasé a ESPN en marzo dejé Fox en diciembre. ESPN tomó derechos de la Copa Libertadores y mi fuerte en el canal son las previas y los post algunos en la cancha y otros desde el estudio siempre bajo el ala de Sport Center. Estaba haciendo algunas ediciones especiales de Sports Center, y también trabajo para para NBA Latino América. Jugué al básquest desde los 6 hasta los 18 años, me apasiona ese deporte, es mi gran amor", comenzó contando sobre su presente laboral y luego sí pasó a relatar como vive la cuarentena

"Estoy soltera, no tengo pareja, así que hago sola la cuarentena, ¿Cómo la paso? ¿Si me sobra tiempo? (Risas) La verdad siempre tengo demasiado que hacer, el tiempo no me alcanza, Estamos haciendo los programas de ESPN desde casa y siempre lleva más tiempo del que calculamos, de repente hay cinco personas virtualmente en mi casa. Cuando esto empezó el aislamiento a ser más prolongado el canal nos mandó micrófonos, auriculares especiales y yo empecé a buscar fondos más iluminados para mejorar la calidad del producto. Todo eso lleva su tiempo. Además desde el ministerio de Cultura y Deporte de Santa Fe, me ofrecieron hacer un ciclo de entrevistas, una vez por semana entrevistar deportistas de Santa Fe y voy a un estudio. Los ciclos de NBA se graban en estudio también y ahí tomó todas las precauciones para impedir que el virus llegue a mi", amplió

"Soy rosarina. Toda mi familia está en Rosario y en Buenos Aires tengo los amigos que hicieron familia. En cuanto a como me arreglo en la cuarentena te puedo decir que la cocina claramente no es lo mio, las dos primeras semanas tuve ataque de limpieza; sabanas, cortinas, fundas de almohadones, limpie lo que nunca. Fue terapéutico. Limpié hasta arriba de las lámparas fue una terapia. Lo odio no quiero limpiar más, pero tengo una obsesión con la limpieza. No puedo ver un plato sucio o algo con suciedad porque no me duermo hasta que no lo limpio. Igual hay momentos donde me desenchufo totalmente y no son negociables. Hago rutinas de entrenamiento, yo tengo mi rutina de entrenamiento una hora y me aíslo y no atiendo a nadie. La rutina me la arma Ale García la deportista olímpica (especialista en salto en garrocha) y somos dos obsesivas. Nos ponemos objetivos y nos vamos midiendo", relató.

"No cocino, más nada pido comida. Soy muy simple, pido tartas y las frizzo, soy básica", se definió y luego habló sobre si le genera temor el avance del Coronavirus en el país: "El tema lo tomo con responsabilidad, pero lejos de tenerle miedo, si entiendo que en este momento de nuestras vidas tenemos que tomar recáudos y cumplir con los protocolos para estar seguros".