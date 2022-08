La separación de Gerard Piqué y Shakira, sigue dando de qué hablar y no es para menos, pues a pocas semanas de que se conociera la identidad de la nueva novia del zaguero, salieron rumores que su relación y su “romance” con la modelo Clara Chía Marti, sería solo una pantalla armada para ocultar la identidad de la persona real con la que sale.

Gerard Piqué: tras confirmar su noviazgo, revelan que tendría una nueva conquista.

Sin una confirmación de identidad y sin prenderle fuego al avispero con lo que pudiera llegar a decir, Mariana Brey en Socios del Espectáculo afirmó, que fuentes internacionales le dijeron que este noviazgo sería una mentira. “Hablé con periodistas de España, que tienen versiones encontradas, y que yo no me voy a animar a decir y no quiero decir en textual como me lo dijeron, porque no me quiero hacer cargo de los quilombos que van a venir después”, afirmó la socia.

“Me cuentan que... Esta novia, voy a resumir lo que me pasaron… Es una pantalla”. Declaró Mariana. La intriga se apoderó del programa y preguntaron si se trataba de otro hombre, otra mujer o de quién, pero la panelista solo dijo: “Atentos, porque la novia de 23 años con la que se dejó ver está fotografiándose por todos lados y va a los recitales… Es una pantalla”.

“¿Es una pantalla porque sale con otro o con otros?”, preguntó Karina Iavícoli. “Interpretaciones libres”, acotó Mariana Brey.

Las fotos de Gerard Piqué que lo vincularon sentimentalmente con otros hombres

No sería la primera vez que se especula y/o se da a entender que, Gerard Piqué sale con hombres. En febrero del 2011, a solo unos siete meses de que haya pasado el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cuando recién se especulaba que el jugador salía con Shakira, se filtraron fotos y videos del barcelonés, muy cariñoso con el sueco, ahora del Milán, Zlatan Ibrahimovic.

Esas muestras de cariño entre los dos, no solo quedaron registradas en un parqueadero Barcelona, luego de haber entrenado en el FC Barcelona, sino que también, fueron dadas en varios momentos dentro de la cancha.

Luego de esto, aparecieron fotos de archivo, de cuando Gerard Piqué jugaba en el Manchester United y aún no era tan popular en el Barcelona. Al ahora, ex de Shakira, se le había fotografiado muy acaramelado con un amigo cercano y tomados de la mano en un grupo de amigos.

Gerard Piqué: tras confirmar su noviazgo, revelan que tendría una nueva conquista.

Las fotos de Gerard Piqué con su amigo Pipo Torres fueron difundidas en su momento, luego de que se vieran las fotos y los videos de él en el 2011, con Zlatan Ibrahimovic, ya que antes de eso, no le habían dado otra connotación, más que dos amigos muy íntimos y cercanos.