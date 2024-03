Gianinna Maradona confirmó que sufrió dengue y dio detalles de cómo sobrellevó la enfermedad y el cuidado de su hijo Benjamín Agüero.

La hija de Diego Maradona aseguró que sufrió por la infección pero que mantuvo un equipo de amigos y familia que la contuvo. "Arranqué con fiebre el domingo a la noche. Dengue positivo para mí y un equipo de amigas del carajo que me ayudaron a sobrevivir literal. La pasé muy mal, fiebre muy alta, dolor de cuerpo mortal, de huesos, de cabeza, todo junto", reveló.

Gianinna Maradona y Benjamín Agüero.

Luego, contó cuál fue su principal temor. "¿Qué hace Benja si yo estoy destroyed? Ese es mi miedo hace 15 años creo. Lu y Clari inolvidable lo que hicieron por mí y por mi hijo todos los días. Gracias por tanto", agregó.

Cómo atravesó Gianinna Maradona la enfermedad

Gianinna también contó detalles del calvario que significa la enfermedad, en medio de un brote de casos récord en el país.

Gianinna Maradona confirmó que tiene dengue.

"No estoy óptima aún, pero me levanto de la cama sola y eso ya es un montón. Mi ‘consejo’ de hoy es que se rodeen de personas que en situaciones extremas no duden ni un minuto en ponerse tu casa y tu vida al hombro. Plenamente agradecida a mi cuerpo por responder tan rápido, a mis amigas y a mi hijo por el aguante extremo”, reveló Gianinna Maradona.