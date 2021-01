El crudo relato de Gianinna Maradona sobre cómo vivió la despedida de Diego Maradona

En medio de la polémica que sigue rondando al clan tras la muerte de Diego Maradona, Gianinna Maradona rompió el silencio en un crudo relato de lo que fue para ella el día en que debieron velar a su padre en la Casa Rosada.

A través de sus redes sociales, la joven compartió en extenso texto en donde habló sobre sus detractores, pero en particular aquel momento en que debió hacerle frente a la masa de fanáticos que querían despedir al Diez, y las críticas que recibieron ella, Dalma y Claudia Villafañe por la extensión del velatorio del astro hasta su descanso final en un cementerio privado.



"Rescato el amor con el que me escriben y abrazo el rencor que deben tener quienes escriben en una red social sólo para desplegar su veneno. Si les sirve, bienvenido, a mí eso no me llega, estoy curtida", comenzó Gianinna.

La hija del Diez explicó que el 25 ella no quería ir a la Casa Rosada para la despedida de su papá, sin embargo aceptó. "Pasaron varias personas, algunas trasmitían su dolor, otros estaban totalmente ebrios. Cada vez que pasaba un grupo era llorar con ellos ...mi hijo estaba ahí y ver su emoción en la despedida de su abuelo fue un montón", continuó.



"Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí y tampoco lo íbamos a dejar solo (por dejarlo un rato salieron esas fotos horribles), y a su vez, si pasaban tantas horas no íbamos a poder abrir más el cajón (...) lo compartimos toda la vida", explicó Gianinna sobre el momento en que decidieron terminar con la despedida y llevarlo a su descanso final. "Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas", aseguró la empresaria sobre la difícil situación.

"Atrás de un ídolo hay una familia y eso es lo que a varios les cuesta aceptar", fue cerrando el texto.