Gimena Accardi y Nico Vázquez alistaron mate y emprendieron viaje por la ruta 2, para llegar hasta Mar de Plata. Desde allí, la actriz anunció, con la voz cortada y los ojos llorosos, que volverá a los escenarios.

“Me da mucha emoción estar acá otra vez y volver a subirme a un escenario, a hacer lo que amo. ¡Gracias!”, comentó Gime Accardi en uno de sus posteos.

Gimena Accardi se emocionó al anunciar su regreso al teatro.

“Uff, qué vergüenza, pero esta también soy yo”, expresó la actriz al ver que su corazón se hacía pequeñito al mostrarse frente a sus seguidores como una mujer que también siente y llora. “Me emociona mucho estar acá de vuelta, subirme a un escenario, hacer lo que amo, hacerlos reír, y quería pasar por acá para decirlo públicamente: que estoy muy feliz”.

La actriz reconoció que no es de llorar públicamente, pero se mostró como una nueva Gime, que luego de la fractura, es mucho más sensible. “Estoy tan emocionada, tan contenta, tan feliz de estar acá de vuelta y de subirme a un escenario”, expresó muy agradecida la esposa de Nico Vázquez.

“Nunca hago estas cosas, nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Es mostrarles que estoy emocionada, que estoy feliz y agradecida. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. "Se resiente el amor y yo lo reagradezco!", dijo la actriz, con la emoción a flor de piel.

"Hice mucho esfuerzo para volverme a subir al escenario. Con los médicos, con todos". Gime también le agradeció a su gran amor, Nico Vázquez, que siempre ha estado allí para ser su apoyo en todos los sentidos.

Qué le ocurrió a Gimena Accardi

El pasado 2 de febrero, la actriz debió someterse a una operación, debido a una fractura multifragmentaria del extremo proximal de húmero. La artista salió a dar un paseo nocturno con una de sus mascotas y al regreso, la correa se enganchó en la escalera y se cayó.

Tras consultar con cuatro traumatólogos, Gime debió ser operada, lo que la obligó a suspender las fechas de su obra de teatro “Una semana nada más”. Luego de más de dos meses de terapias de kinesiología, Gime está lista para volver a los escenarios y hacer lo que más ama, actuar.

"Eu, literalmente yo me pasaba meses y meses sin llorar, no entendía cómo la gente lloraba todo el tiempo. Nota mental: exponer emociones no te hace débil, te hace fuerte", fue una de las frases de reflexión de Gimena Accardi.