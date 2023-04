El cumpleaños soñado de Uma Fabbiani, la hija Amalia Granata y el Ogro Fabbiani no fue, tal vez, como ella lo esperaba mediáticamente. Y ahora quien se sumó al hilo de posteos y declaraciones fue Gimena Vascon, esposa del exfutbolista y madre de dos dos hijas que tiene con él.

Luego de que el cumpleaños de 15 de Uma se viera opacado por las internas y las diferencias familiares que hay entre ella y su papá, aparecen nuevas declaraciones.

Gimena Vascón y Ogro Fabbiani.

“Ojalá no tuviera que escribir nada, ni aclarar, pero en este caso me parece que poner paños fríos a una situación delicada y dolorosa es lo más acertado”, comenzó el posteo de Gimena.

Luego siguió: “Hablan de guerra cuando no la hay, es un problema entre un padre y su hija, que deben solucionar en el ámbito privado”.

Uma y Amalia Granata.

En el cierre de su publicación, la actual esposa de Ogro Fabbiani expresó su rechazo al posteo del piloto: “Estoy y estaré en desacuerdo con el posteo porque las redes no son para eso. Desde mi lugar seguiré fomentando la unión de los hermanos y de corazón, deseo que todo esto termine de la mejor manera y todos sanen. ¡Agradezco a todos los que escriben desde el respeto!”.

Gimena Vascón.

Uma Fabbiani habló del posteo de Ogro Fabbiani

En una entrevista con LAM en el piso y con su mamá a un lado, Uma Fabbiani se refirió al polémico posteo de su papá, en el que decía frases como estas: "Tuve que pasar mucha mierd** que no me merecía por dicha gente nefasta" y "El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida".

Uma y Amalia Granata.

“"Siento que hubiese sido mejor que el mensaje lo hubiese dejado en privado. El posteo de mi papá fue innecesario. Podría haber hecho muchas cosas antes de hacer el posteo, como por ejemplo, decirme Feliz cumpleaños, ¡pero bueno!", expresó Uma sobre la población en Instagram del Ogro Fabbiani.

S.A.