Durante el fin de semana, Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, festejó sus 15 años con una asombrosa fiesta que probablemente nunca olvidará. De todas formas, la fiesta se vio opacada por un posteo que hizo su padre en las redes sociales. Pampito, panelista de Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri por las mañanas de Ciudad Magazine, lo criticó sin ningún filtro.

Uma y Amalia Granata en el 15

El Ogro Fabbiani, con la emoción posterior al festejo de 15 de su hija, le hizo un emotivo y dulce posteo en Instagram, pero con críticas y pases de factura escondidas en el medio. Pampito no se quedó callado y opinó con con contundencia sobre la actitud del DT. "El posteo es innecesario. ¿Qué le tenés que cagar el cumpleaños así, tirando mierda? Le arruinás el cumpleaños a tu hija, que tiene 15. Igual no sé si se lo logró arruinar", apuntó el panelista de Carmen Barbieri hacia el padre de Uma.

Luego, siguió: "¿A quién le estás hablando mal? ¿A la madre de tu hija? Habla de gente nefasta... Lo podría haber hablado en otro momento, no el día después del cumple de 15 de tu hija, que es el día más lindo de su vida. ¿Por qué tenés que tirarle una pálida?", dijo Pampito sobre el posteo del Ogro Fabbiani.

El Ogro Fabbiani será papá por tercera vez

Por último, Pampito agregó: "Sabés que sos una persona pública y que todos los medios lo van a levantar. ¿Por qué le querés empañar el cumpleaños de 15 a tu hija? A quién le importa lo que tenés que decir. Guardatelo", sentenció el panelista, durísimo con el Ogro Fabbiani.

Qué dijo el Ogro Fabbiani tras las fiesta de quince años de Uma

En el posteo, el ex futbolista aprovechó para hacer pases de factura a personas que no menciona. "Hoy con 15 años solo espero que seas feliz. No importa otra cosa, sólo tu felicidad. Tuve que pasar mucha mierda que no me merecía por dichos de gente nefasta. Y acá sigo de pie con una familia hermosa que me regaló la vida ya hace 10 años, con 3 hijos soñados", escribió.

El posteo del Ogro Fabbiani

"El tiempo siempre tiene la razón. Las mentiras no duran para toda la vida. La vida siempre es justa para el que dice la verdad. El tiempo te enseña a hacerte fuerte. La vida hace 15 años ya me enseñó que el verdadero amor existe y se llama Uma. Que siempre seas feliz hija. Papá te ama", finalizó el Ogro Fabbiani.

